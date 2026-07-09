La festa di divorzio conquista anche l'Italia: cos'è e quanto costa il nuovo trend che arriva dagli Stati Uniti

Bypassando l'aspetto legale, l'elemento interessante a livello sociale è che questo tipo di eventi intercetta un bisogno sempre più reale e diffuso: dare una forma "pubblica" e meno dolorosa a un momento, fino a poco tempo fa vissuto come un strettamente privato. Senza dimenticare comunque che i dati ci raccontano di un'Italia in cui separazioni e divorzi sono in calo: nel 2024 le prime sono scese a quota 75.014 (-9% rispetto al 2023), mentre i divorzi si sono attestati a 77.364 (-3,1%). Gli italiani dunque divorziano meno, anche perché si sposano meno: nel 2024 i matrimoni si sono fermati a quota 173.272, in calo rispetto ai 184mila del 2023.