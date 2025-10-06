Divorzio impossibile a Messina, il matrimonio in Chiesa non fu mai trascritto in Comune: la Cassazione respinge il ricorso della sposa

Per ottenere lo "status matrimoniale" necessario a separarsi civilmente, Loredana tenta la trascrizione tardiva, ma Giuseppe oppone il suo rifiuto fin dal 2010. La donna, che aveva contratto finanziamenti per la cerimonia e l'arredo della casa (oltre 66mila euro), chiede danni patrimoniali e morali e fa causa sia all'ex marito sia al parroco e alla Curia. Il Tribunale di Messina respinge la richiesta già nel 2019, sostenendo che il diniego non costituisce illecito. La Corte d'Appello conferma nel 2023: nessun obbligo di consenso può essere imposto e non è provato un danno concreto.