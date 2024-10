Scopre che la moglie era nata uomo e chiede di annullare il matrimonio: no del tribunale

La moglie, secondo la versione fornita ai giudici dall'uomo, gli aveva raccontato di una malattia a seguito della quale le avevano dovuto asportare l'utero, nascondendogli quindi di aver cambiato sesso. Lei invece ai magistrati racconta un'altra storia. Il marito sarebbe stato perfettamente informato, ben prima di contrarre matrimonio e fin dall'inizio della loro relazione sentimentale, del procedimento di rettificazione del sesso che l'aveva riguardata in passato. Prima di sposarsi lei aveva cambiato genere, passando da uomo a donna, nel 1992. I due poi, come emerso nel procedimento giudiziario, non avevano mai parlato in modo approfondito di certe questioni, molto delicate e complesse, e quando poi lo aveva scoperto, l'uomo nel 2022 si era rivolto a un legale per chiedere al tribunale l'annullamento del matrimonio e non il divorzio.