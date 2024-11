Agrigento, divorziando scopre che il marito era già sposato negli Usa: bigamo a processo

Si sposa in Sicilia nel 2010, ma aveva già un matrimonio in corso a Philadelphia, negli Usa, dal 2003. Per questo un 46enne abruzzese andrà a giudizio per bigamia il prossimo aprile. A denunciarlo è stata la "seconda moglie", un'agrigentina di 52 anni. "Seconda", a sua insaputa perché ha scoperto le prime nozze del coniuge solo ora, dopo anni, mentre preparava le carte del divorzio. La donna, parte offesa, potrà costituirsi parte civile. I difensori del marito, che rischia fino a 5 anni di carcere, dovranno decidere per il giudizio abbreviato o il patteggiamento.