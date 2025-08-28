Usa, si finge morto per scappare con l'amante: condannato a 89 giorni (gli stessi della fuga)

In patria l'uomo è stato messo davanti alle proprie responsabilità anche da un tribunale. L'accusa ha chiesto al giudice della contea di Green Lake, Mark Slate, di condannare Borgwardt a 45 giorni di carcere. Una pena che è stata tuttavia addirittura raddoppiata dal giudice, che lo ha condannandolo a 89 giorni, gli stessi trascorsi dalla dichiarazione di scomparsa fino a quando non lo hanno trovato all'estero (a novembre). A Borgwardt è toccato inoltre pagare 30mila dollari di risarcimento alle forze dell'ordine, per coprire le spese sostenute per rintracciarlo, e si è visto costretto pure a fare pubblica ammenda: "Mi pento profondamente delle azioni che ho compiuto quella notte e di tutto il dolore che ho causato alla mia famiglia e ai miei amici", ha detto il fedifrago in tribunale prima della sentenza. Un pentimento tardivo che non ha impietosito tuttavia non solo i giudici ma anche sua moglie, che ha chiesto il divorzio dopo più di un ventennio di matrimonio. Nessuno se l'è sentita di biasimarla per questo.