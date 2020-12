Maradona sequestrato? Il video del finto rapimento dell'ex campione

Diego Armando Maradona finge di essere sequestrato, in un video girato con un cellulare, poco tempo prima della sua morte, avvenuta il 25 novembre scorso a Tigre, in Argentina. Nel filmato, ottenuto in esclusiva da "Pomeriggio Cinque", la leggenda del calcio sembra ironizzare sulle voci girate sul suo conto, in particolare che il Pibe de Oro fosse tenuto prigioniero dal suo entourage.



"Non sapevo di essere sequestrato", afferma Diego mostrando le mani legate con un nastro. L'accusa shock è arrivata in particolare da un amico del campione argentino, Claudio Garcia, che in diretta tv ha dichiarato: "Le persone che lo circondavano negli ultimi anni non ce lo facevano vedere".