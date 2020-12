Morte Maradona, le immagini della casa dove si è spento il Pibe de Oro

In esclusiva a "Pomeriggio Cinque" le immagini della villa, alle porte di Buenos Aires, dove si è spento Diego Armando Maradona. La casa era stata presa in affitto dalla figlia del Pibe de Oro, Jana Maradona, dal 10 novembre. Un paio di giorni prima dalle dimissioni del calciatore dopo l'operazione in ospedale. Il contratto si sarebbe dovuto concludere il 31 gennaio 2021.

La villa era dotata di diverse camere da letto poste al secondo piano, ma Maradona dormiva al primo piano e poiché vicino alla sua stanza non c'era un bagno, ne era stato installato uno chimico. Questione che ha sollevato diverse polemiche dopo la morte del Pibe de Oro. Ma non solo, la casa non era attrezzata adeguatamente per la degenza del calciatore e non era dotata neppure di un defibrillatore, necessario per un malato di cuore.