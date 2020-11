Morte Maradona, il fratello Hugo: "Non meritava di essere lasciato solo"

A "Live - Non è la d'Urso" si torna a parlare della recente scomparsa di Diego Armando Maradona, morto in seguito a un arresto cardiaco mercoledì 25 novembre. Tante le polemiche di questi giorni, dalle terribili foto di alcuni addetti delle pompe funebri con la salma del campione argentino alla posizione del suo medico, indagato per omicidio colposo. In merito a quest'ultimo punto, nella trasmissione di Canale 5, è intervenuto il fratello del Pibe de Oro, Hugo Maradona.



"Se è vero quello che stanno dicendo i giornali mi fa male il doppio, perché non meritava di essere lasciato solo - commenta trattenendo a fatica le lacrime - Non so di preciso cosa sia successo, ma mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello".