Maradona, l'audio al fidanzato di Veronica Ojeda: "Prenditi cura di lei e del mio angelo"

"Ciao Mario, sono Diego. So che ti sembrerà incredibile questo messaggio, però la trovo bene Vero, mi ha detto che sta con te. Prenditi cura di lei e del mio angelo che non ha paragoni con nessuno". È l'audio messaggio che Diego Armando Maradona ha inviato, pochi giorni prima di morire, a Mario Baudry l'attuale fidanzato di Veronica Ojeda, l'ex compagna del Pibe de Oro e madre del loro bambino di 7 anni Diego Fernando Maradona.

Il messaggio, mandato in onda a "Pomeriggio Cinque", non è rivolto solo a Veronica, ma anche al figlio "Dieguito" nella parte in cui Maradona dice: "Prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con nessuno".