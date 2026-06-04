Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti Comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. A lanciare l'allarme è il quotidiano Dolomiten, che racconta come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.