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Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti Comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. A lanciare l'allarme è il quotidiano Dolomiten, che racconta come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
Meta da sogno per le nozze
Castelli, laghi alpini, vigneti e panorami mozzafiato continuano a rendere l'Alto Adige una delle destinazioni più richieste per i matrimoni civili da parte di cittadini stranieri, in particolare tedeschi e austriaci. Il boom delle richieste, tuttavia, non si traduce soltanto in benefici economici. Dietro ogni cerimonia si nasconde una complessa attività amministrativa che coinvolge verifiche documentali, rapporti con consolati, traduzioni ufficiali, registrazioni e rilascio di certificazioni.
Secondo la normativa italiana, i cittadini stranieri che intendono sposarsi nel nostro Paese devono presentare specifica documentazione, tra cui il nulla osta rilasciato dalle autorità del Paese d'origine che attesti l'assenza di impedimenti al matrimonio.
Comuni costretti a correre ai ripari
Di fronte all'aumento delle richieste, diversi municipi hanno deciso di introdurre limitazioni. A Fiè allo Sciliar sarebbe stato fissato un tetto massimo di cinque matrimoni stranieri all'anno. Ad Appiano, invece, le tariffe per i non residenti sono state raddoppiate. Più drastica la scelta del Comune di Lana, che celebra esclusivamente matrimoni di residenti. A Nalles le coppie straniere possono accedere al rito civile soltanto il giovedì pomeriggio, mentre Caldaro garantisce la precedenza ai residenti nelle giornate più richieste, in particolare il sabato, concedendo eventuali deroghe solo in casi specifici. Provvedimenti che testimoniano come il fenomeno abbia ormai raggiunto dimensioni tali da richiedere una regolamentazione locale.
Il nodo della burocrazia e dei tempi d'attesa
Uno degli aspetti più critici riguarda le aspettative delle coppie straniere, spesso convinte che il matrimonio celebrato in Italia produca effetti immediati anche nei rispettivi Paesi. La realtà è diversa. Gli operatori comunali segnalano che le procedure di registrazione e trascrizione attraverso consolati e autorità estere possono richiedere oltre sei mesi. Tempi che generano incomprensioni e continue richieste di chiarimenti agli uffici pubblici. Anche il rilascio dei certificati matrimoniali necessari per alcune pratiche amministrative in Germania e Austria può richiedere diversi mesi, contribuendo ad aumentare il carico di lavoro per i Comuni.
Le conseguenze legali spesso ignorate dagli sposi
Un altro problema riguarda la scarsa conoscenza delle conseguenze giuridiche del matrimonio celebrato in Italia. Molte coppie non sono consapevoli del fatto che la celebrazione comporta effetti che possono protrarsi nel tempo, anche in caso di futura separazione o divorzio. Gli uffici comunali si trovano così a dover fornire informazioni che vanno ben oltre la semplice organizzazione della cerimonia. A ciò si aggiungono le questioni legate al regime patrimoniale scelto dagli sposi, che deve essere formalmente dichiarato al momento delle nozze secondo le procedure previste dalla legislazione italiana.
Tra turismo matrimoniale e sostenibilità amministrativa
Il caso altoatesino evidenzia una tendenza ormai diffusa in molte località italiane ad alta vocazione turistica: il cosiddetto "wedding tourism", un settore che genera ricadute economiche importanti per strutture ricettive, ristorazione e servizi, ma che può avere effetti significativi sull'organizzazione della pubblica amministrazione.