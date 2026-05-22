Addio ai matrimoni in grande: si risparmia, soprattutto sugli invitati

Il fotografo è da considerare un elemento imprescindibile per commemorare il giorno della coppia di sposi. Risulta infatti il servizio più richiesto tra tutti per il matrimonio, ulteriormente cresciuto nelle richieste del 21%. Crescono anche le domande per il servizio catering (+56%), prediligendo soluzioni con prezzo di fascia media (la scelta del 62% degli sposini), mentre la soluzione di fascia bassa scende al 20%, e quella premium si conferma al 16%. Seguono tra i servizi più richiesti il violinista (+25%), il video-maker (+19%) e l'allestimento (+18%). Dati che confermano l'idea che l'atmosfera e la creazione di ricordi condivisi siano la priorità di chi pronuncia il fatidico sì. Completano i servizi musica e Dj (+13%), wedding planner (+12%), trucco e noleggio auto (+10%).