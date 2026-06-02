Dua Lipa mostra le prime foto del matrimonio con Callum Turner

© Instagram | Dua Lipa
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Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato il 31 maggio presso il municipio di Old Marylebone, a Londra.
Nessun lungo messaggio o dichiarazione romantica: nella didascalia compare soltanto la data delle nozze, "31.05.2026". Tanto è bastato per mandare in visibilio i milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico.
Nelle fotografie condivise da Dua Lipa si respira un'atmosfera semplice e autentica. In uno degli scatti più commentati la cantante bacia il marito, mentre in altre immagini i due passeggiano mano nella mano, visibilmente emozionati. A catturare l'attenzione è stato anche l'abito scelto per il grande giorno: una creazione haute couture Schiaparelli realizzata su misura e ispirata all'iconico look sfoggiato da Bianca Jagger nel 1971.
Secondo persone vicine alla coppia, che hanno parlato alla rivista People, la cerimonia si è svolta esattamente come i due l'avevano immaginata: raccolta, discreta e circondata soltanto dagli affetti più stretti. Dopo il rito civile, gli sposi avrebbero festeggiato con una piccola celebrazione privata, lontano dall'attenzione mediatica.
La relazione tra Dua Lipa e Callum Turner è diventata pubblica all'inizio del 2024 e, nel giro di pochi mesi, si è trasformata in una delle storie più seguite dello spettacolo internazionale. Nel 2025 la cantante aveva confermato il fidanzamento, raccontando quanto fosse speciale aver trovato una persona capace di comprenderla profondamente.
All'epoca aveva ammesso di non aver mai fantasticato troppo sul matrimonio, ma di aver iniziato a immaginare quel momento proprio grazie alla relazione con Turner. Oggi quel giorno è arrivato davvero. E mentre le immagini delle nozze fanno il giro del mondo, secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe già pronta a riunire amici e familiari per una seconda festa in Sicilia, questa volta più grande e meno riservata.