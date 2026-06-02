Dua Lipa mostra le prime foto del matrimonio con Callum Turner

All'epoca aveva ammesso di non aver mai fantasticato troppo sul matrimonio, ma di aver iniziato a immaginare quel momento proprio grazie alla relazione con Turner. Oggi quel giorno è arrivato davvero. E mentre le immagini delle nozze fanno il giro del mondo, secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe già pronta a riunire amici e familiari per una seconda festa in Sicilia, questa volta più grande e meno riservata.