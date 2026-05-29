Dua Lipa, le nozze il 5 giugno in una villa del Settecento a Bagheria. Ecco cosa si sa del matrimonio palermitano
La pop star e il fidanzato attore festeggeranno per un intero weekend con una serie di eventi esclusivi che si concluderanno il 7 giugno. Tanti vip attesi a Palermo
Per le nozze sicilianissime di Dua Lipa e Callum Turner ci sono una data e un luogo precisi: la cerimonia sarebbe prevista il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, già in passato location prediletta da numerose coppie vip e come set di film e serie tv. La pop star kosovaro-britannica e il fidanzato attore festeggeranno per un intero weekend con una serie di eventi esclusivi che si concluderanno il 7 giugno. E Palermo si prepara a essere invasa da vip internazionali.
Massimo riservo e sicurezza privata
Massimo riserbo sui dettagli, sono stati fatti firmare accordi di riservatezza a tutti quelli che saranno coinvolti nell'organizzazione. Proprio in vista degli eventi, tra Palermo e Bagheria sarebbe già stato predisposto un piano straordinario per la sicurezza e limitazioni temporanee al traffico nelle aree interessate dalle celebrazioni. Secondo quanto si apprende, nella gestione della sicurezza
Il vestito fatto da un atelier palermitano
Gli appuntamenti previsti nel cuore di Palermo dovrebbero coinvolgere anche la zona della Galleria d'arte moderna e della vicina piazza dei Vespri, luoghi che Dua Lipa e il futuro marito hanno già frequentato lo scorso luglio, quando hanno trascorso alcuni giorni nel capoluogo siciliano. Quartier generale dell'intero fine settimana sarà Villa Igiea, sold out per l'intero weekend delle celebrazioni, mentre a realizzare l'abito da sposa della popstar dovrebbe essere un atelier palermitano.
Dua Lipa, le foto del concerto di Milano
© Ufficio stampa
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