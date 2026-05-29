Dua Lipa, le nozze il 5 giugno in una villa del Settecento a Bagheria. Ecco cosa si sa del matrimonio palermitano

Per le nozze sicilianissime di Dua Lipa e Callum Turner ci sono una data e un luogo precisi: la cerimonia sarebbe prevista il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, già in passato location prediletta da numerose coppie vip e come set di film e serie tv. La pop star kosovaro-britannica e il fidanzato attore festeggeranno per un intero weekend con una serie di eventi esclusivi che si concluderanno il 7 giugno. E Palermo si prepara a essere invasa da vip internazionali.