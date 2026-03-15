Elton John, il marito parla delle sue condizioni di salute: "Va avanti nonostante tutto"
David Furnish ha raccontato a Variety che, nonostante i problemi di salute con cui deve convivere, il baronetto del pop si sta godendo la vita in famiglia
Nonostante i problemi di salute che lo affliggono, anche Sir Elton John sarà coinvolto nella notte degli Oscar. Parallelamente alla cerimonia principale, si svolgerà il gala della Elton John AIDS Foundation, un evento annuale nato nel 1992 per raccogliere fondi a sostegno della lotta contro l'HIV. L'icona della musica britannica parteciperà alla serata assieme al marito David Furnish, che nel corso di una recente intervista a Variety ha parlato della salute del baronetto del pop.
Le condizioni di salute di Elton John
"Sta benissimo", ha dichiarato Furnish a Variety. "Sta lottando. Si tiene impegnato e va avanti", ha aggiunto. "È felice di stare a casa con i nostri figli. Amiamo molto essere genitori, amiamo la nostra famiglia e amiamo stare insieme, e questo è tutto per noi". Nel corso del 2024 Elton John aveva rivelato di aver perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione contratta in Francia. "Purtroppo, ho perso la vista all’occhio destro lo scorso luglio. Sono ormai quattro mesi che non ci vedo più. E il mio occhio sinistro non è al massimo", aveva spiegato. "Non mi è rimasto molto. Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata. Non ho l'anca destra, né il ginocchio sinistro. In effetti, l'unica cosa che mi è rimasta è l'anca sinistra. Ma sono ancora qui".
L’ottimismo di Elton John
Durante un'intervista concessa al Guardian, Elton John aveva ammesso di aver attraversato dei giorni infelici, dai quali era però riuscito a uscire grazie al suo ottimismo. "Ho acquisito un nuovo rispetto per le persone con problemi di vista. Anche se ora ci vedo poco, ho comunque una vita fantastica e spero che la mia vista migliorerà. Ho sconfitto la dipendenza, i problemi di salute e ora riesco a rimettermi in piedi".
L'edizione 2026 del gala della Elton John AIDS Foundation
A causa dei problemi di salute, Elton John ha smesso di esibirsi dopo aver concluso nel migliore dei modi la sua carriera musicale con il Farewell Tour, durante il quale ha cantato sui palchi di tutto il mondo. Da allora ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla vita in famiglia e alle varie associazioni filantropiche che ha fondato nel corso degli anni. Tra queste c'è anche la Elton John AIDS Foundation, il cui gala annuale, che si svolge a West Hollywood durante la notte degli Oscar, è diventato un appuntamento attesissimo.
Quest'anno la serata sarà condotta da Neil Patrick Harris e David Burtka e non mancheranno tantissimi ospiti prestigiosi, tra i quali Donatella Versace, Dua Lipa, Quinta Brunson, Keke Palmer, Adam Lambert, Jon Batiste e Nikki Glaser. Durante l'evento ci sarà anche un'esibizione canora di Lola Young.
Il legame con David Furnish
La storia d'amore tra Elton John e David Furnish iniziò nel 1993, quando i due si conobbero durante una cena con degli amici in comune. La stella del pop si innamorò all’istante del futuro marito, che in quel periodo lavorava come dirigente pubblicitario. Dopo essere stati insieme per anni, i due si unirono civilmente il 21 dicembre 2005, ossia il primissimo giorno in cui nel Regno Unito entrarono in vigore le unioni civili. Celebrarono poi le nozze nel 2014, quando venne reso legale il matrimonio omosessuale.
Nel corso degli anni, Elton John e il marito hanno avuto due figli tramite madre surrogata: Zachary Jackson Levon, nato il 25 dicembre 2010, ed Elijah Joseph Daniel, arrivato l'11 gennaio 2013.