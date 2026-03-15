"Sta benissimo", ha dichiarato Furnish a Variety. "Sta lottando. Si tiene impegnato e va avanti", ha aggiunto. "È felice di stare a casa con i nostri figli. Amiamo molto essere genitori, amiamo la nostra famiglia e amiamo stare insieme, e questo è tutto per noi". Nel corso del 2024 Elton John aveva rivelato di aver perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione contratta in Francia. "Purtroppo, ho perso la vista all’occhio destro lo scorso luglio. Sono ormai quattro mesi che non ci vedo più. E il mio occhio sinistro non è al massimo", aveva spiegato. "Non mi è rimasto molto. Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata. Non ho l'anca destra, né il ginocchio sinistro. In effetti, l'unica cosa che mi è rimasta è l'anca sinistra. Ma sono ancora qui".