Speciale Tg5 racconta Elton John, "il Cavaliere della Musica"

Sessant'anni di carriera, un pianoforte e una vita trasformata in musica. Sabato 15 novembre, in seconda serata su Canale 5, il Tg5 dedica a Sir Elton John un nuovo appuntamento con gli approfondimenti della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Claudio Fico. Lo speciale, dal titolo "Sir Elton, il Cavaliere della Musica - 60 Anni", è firmato da Susanna Galeazzi con la collaborazione del giornalista e critico musicale Paolo Giordano. Un viaggio nella storia di un artista che ha cambiato le regole del pop, raccontato con uno sguardo giornalistico e insieme appassionato, capace di fondere informazione, curiosità e memoria.
Nel cinquantesimo anniversario dell'album "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy", il nono in studio del musicista britannico, Speciale Tg5 ripercorre i momenti più significativi della carriera di Elton John. Un lavoro nato dalla collaborazione con Bernie Taupin, che raccontava gli inizi difficili e la costruzione di un sodalizio artistico divenuto leggendario. Lo speciale rilegge una carriera costellata di record, riconoscimenti e rinascite, da "Your Song" a "Rocket Man", fino al Premio Oscar per "Can You Feel the Love Tonight", canzone originale della colonna sonora de "Il Re Leone".
Con la sua arte e un pianoforte, Elton John ha ridefinito il concetto stesso di musica pop. Estroverso, raffinato, capace di fondere spettacolo e introspezione, è diventato un simbolo di libertà creativa. Speciale Tg5 ne racconta l'impatto culturale e umano: l'artista visionario che ha trasformato le sue fragilità in forza e la sua eccentricità in linguaggio universale, alternando repertori, testimonianze e immagini d'archivio.
A guidare il racconto sono Susanna Galeazzi e Paolo Giordano, che accompagnano lo spettatore tra suoni, incontri e scoperte. Dalle amicizie con Lady Diana e Gianni Versace al coming out, dal matrimonio ai figli, fino ai recenti problemi di salute: una narrazione che restituisce la dimensione pubblica e privata di un artista capace di vivere con coraggio ogni cambiamento.