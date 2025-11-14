Logo Tgcom24
Speciale Tg5 racconta Elton John, "il Cavaliere della Musica"

Sabato 15 novembre in seconda serata su Canale 5, Susanna Galeazzi e Paolo Giordano ripercorrono sessant'anni di carriera del musicista britannico, tra successi, amicizie e sfide personali

14 Nov 2025 - 13:51
© IPA

© IPA

Sessant'anni di carriera, un pianoforte e una vita trasformata in musica. Sabato 15 novembre, in seconda serata su Canale 5, il Tg5 dedica a Sir Elton John un nuovo appuntamento con gli approfondimenti della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Claudio Fico. Lo speciale, dal titolo "Sir Elton, il Cavaliere della Musica - 60 Anni", è firmato da Susanna Galeazzi con la collaborazione del giornalista e critico musicale Paolo Giordano. Un viaggio nella storia di un artista che ha cambiato le regole del pop, raccontato con uno sguardo giornalistico e insieme appassionato, capace di fondere informazione, curiosità e memoria.

Sessant'anni di musica e libertà

 Nel cinquantesimo anniversario dell'album "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy", il nono in studio del musicista britannico, Speciale Tg5 ripercorre i momenti più significativi della carriera di Elton John. Un lavoro nato dalla collaborazione con Bernie Taupin, che raccontava gli inizi difficili e la costruzione di un sodalizio artistico divenuto leggendario. Lo speciale rilegge una carriera costellata di record, riconoscimenti e rinascite, da "Your Song" a "Rocket Man", fino al Premio Oscar per "Can You Feel the Love Tonight", canzone originale della colonna sonora de "Il Re Leone".

Un artista che ha cambiato il pop

 Con la sua arte e un pianoforte, Elton John ha ridefinito il concetto stesso di musica pop. Estroverso, raffinato, capace di fondere spettacolo e introspezione, è diventato un simbolo di libertà creativa. Speciale Tg5 ne racconta l'impatto culturale e umano: l'artista visionario che ha trasformato le sue fragilità in forza e la sua eccentricità in linguaggio universale, alternando repertori, testimonianze e immagini d'archivio.

Le voci di Susanna Galeazzi e Paolo Giordano

 A guidare il racconto sono Susanna Galeazzi e Paolo Giordano, che accompagnano lo spettatore tra suoni, incontri e scoperte. Dalle amicizie con Lady Diana e Gianni Versace al coming out, dal matrimonio ai figli, fino ai recenti problemi di salute: una narrazione che restituisce la dimensione pubblica e privata di un artista capace di vivere con coraggio ogni cambiamento.

