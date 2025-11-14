Speciale Tg5 racconta Elton John, "il Cavaliere della Musica"

Con la sua arte e un pianoforte, Elton John ha ridefinito il concetto stesso di musica pop. Estroverso, raffinato, capace di fondere spettacolo e introspezione, è diventato un simbolo di libertà creativa. Speciale Tg5 ne racconta l'impatto culturale e umano: l'artista visionario che ha trasformato le sue fragilità in forza e la sua eccentricità in linguaggio universale, alternando repertori, testimonianze e immagini d'archivio.