La rockstar ha pubblicato le immagini su Instagram, ma ha spiegato che si tratta di scatti dal backstage di un film
Elton John posta delle foto che lo ritraggono in un letto d’ospedale e scatena la preoccupazione dei fan. In realtà l'artista sta bene e le immagini si riferiscono a un film-documentario che la rockstar sta girando: "Spinal Tap II: The End Continues". In effetti il cantante appare con entrambe le gambe ingessate, tempestate di brillanti, e fiori intorni.
Elton John ha preso parte al sequel del film del 1984, diretto da Rob Reiner, intitolato "This Is Spinal Tap". E a lui è stata affidata la colonna sonora del film che lo vedrà anche cantare in due canzoni: "Listen To The Flower People" e "Stonehenge". "Ho fatto troppo rock e sono finito ingessato" ha scritto il cantante su Instagram per poi confessare che la foto si riferisce al backstage del film.
Nell'estate del 2024 la rockstar è stato colpito da un'infezione mentre si trovava in Francia: al momento completamente cieco da un occhio mentre l'altro gli consente una visione molto limitata. Partecipando al gala del suo nuovo musical tratto da "Il diavolo veste Prada", al Dominion Theatre di Londra, ha confessato di non aver praticamente potuto vedere nulla, ma solo ascoltare. "Non ho potuto assistere a molte anteprime perché, come sapete, ho perso la vista. Quindi è difficile per me vederlo. Ma mi piace sentirlo e stasera suonava bene".
