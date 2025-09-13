Elton John ha preso parte al sequel del film del 1984, diretto da Rob Reiner, intitolato "This Is Spinal Tap". E a lui è stata affidata la colonna sonora del film che lo vedrà anche cantare in due canzoni: "Listen To The Flower People" e "Stonehenge". "Ho fatto troppo rock e sono finito ingessato" ha scritto il cantante su Instagram per poi confessare che la foto si riferisce al backstage del film.