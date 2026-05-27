Da Dua Lipa a Nicole Kidman: le sfilate a Parigi sono i nuovi red carpet?
© IPA | Star e celebs alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi: Nicole Kidman
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La cerimonia dovrebbe svolgersi a Villa Valguarnera, una delle residenze più sontuose di Palermo, tra il 5 e il 7 giugno. Oltre a presenziare al matrimonio, il baronetto del pop dovrebbe anche fare da testimone ed esibirsi
Dua Lipa e Callum Turner © Instagram
Il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner, sarebbe stato anticipato. La coppia, le cui nozze erano attese per settembre, dovrebbe sposarsi a Palermo tra il 5 e il 7 giugno durante quella che promette di essere una delle cerimonie più sontuose di sempre.
In vista del grande giorno, la stella del pop sarebbe venuta in "missione segreta" nel capoluogo siciliano per fare le ultime prove con l'abito da sposa.
Durante il "blitz" a Palermo, Dua Lipa avrebbe alloggiato a Villa Igiea, hotel che sarebbe stato scelto come quartier generale nel quale portare avanti i preparativi del matrimonio. Le nozze, invece, si dovrebbero svolgere a Villa Valguarnera, una delle residenze più sontuose della Bagheria: una location ottima per ospitare le star internazionali attese al grande evento. Si parla di nomi illustri come sir Elton John, grande amico di Dua Lipa e Callum Turner, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli Xcx. Oltre a presenziare al matrimonio, il baronetto del pop dovrebbe anche fare da testimone ed esibirsi.
L'organizzazione dell’evento viene descritta come estremamente riservata, con il massimo livello di segretezza attorno agli ospiti e alla logistica. All’interno di Villa Igiea sarebbero già stati riservati due interi piani di suite per una lista ristretta di invitati internazionali. Tra le location coinvolte ci sarebbe anche il cortile della GAM, la Galleria d’Arte Moderna di piazza Sant'Anna, inizialmente indicata tra gli spazi principali della cerimonia ma poi superata dal nuovo calendario anticipato ai primi di giugno e dal conseguente spostamento del fulcro a Bagheria. Anche il centro storico palermitano dovrebbe essere coinvolto nei festeggiamenti, con possibili chiusure al traffico e misure di sicurezza già allo studio da parte delle autorità locali.
Villa Igiea, oltre a essere il quartier generale, ospiterà amici e familiari della coppia. Le indiscrezioni parlano di una A-list internazionale con presenze di primo piano nel mondo della musica e dello spettacolo. La regia dell'intera organizzazione sarebbe affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già nota per aver curato matrimoni celebri come quello di Chiara Ferragni e Fedez a Noto. Il programma comprenderebbe anche escursioni in yacht, cene riservate nel centro storico e visite private nei luoghi più iconici della città.
© IPA | Star e celebs alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi: Nicole Kidman
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Il rapporto tra la cantante e Palermo non sarebbe nato ora, ma si sarebbe consolidato già durante una vacanza estiva fatta lo scorso anno insieme al futuro marito Callum Turner. In quell’occasione la popstar aveva esplorato il centro storico tra passeggiate e momenti tra i turisti, fermandosi anche per un aperitivo in via Alessandro Paternostro. Durante lo stesso soggiorno aveva visitato la chiesa di San Giuseppe dei Teatini e condiviso sui social diversi scatti della città, accompagnati dalla dichiarazione "Palermo in my heart", segno di un legame diventato oggi ancora più centrale nel progetto delle nozze imminenti.