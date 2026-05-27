Il rapporto tra la cantante e Palermo non sarebbe nato ora, ma si sarebbe consolidato già durante una vacanza estiva fatta lo scorso anno insieme al futuro marito Callum Turner. In quell’occasione la popstar aveva esplorato il centro storico tra passeggiate e momenti tra i turisti, fermandosi anche per un aperitivo in via Alessandro Paternostro. Durante lo stesso soggiorno aveva visitato la chiesa di San Giuseppe dei Teatini e condiviso sui social diversi scatti della città, accompagnati dalla dichiarazione "Palermo in my heart", segno di un legame diventato oggi ancora più centrale nel progetto delle nozze imminenti.