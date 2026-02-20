Dua Lipa, camicia bianca e gioielli iconici: un nuovo ruolo da star

La cantante e compositrice britannica è stata, infatti, scelta da Bvlgari come sua nuova Global brand ambassador. Per la maison di gioielli di lusso "incarna una visione contemporanea di empowerment e libertà - spiega Laura Burdese, vice-ceo di Bvlgari e prossima ceo del marchio storico a partire dal primo luglio prossimo -. È una voce forte e autentica che ridefinisce il successo e, attraverso la sua arte e la sua sicurezza, ispira le donne di tutto il mondo ad abbracciare la propria forza interiore". Dal canto suo, l'artista si è detta "entusiasta di far parte di una maison che incarna fiducia, creatività e femminilità moderna. I loro gioielli aggiungono sempre il tocco finale perfetto, trasformando un look in un vero momento".