Dua Lipa, camicia bianca e gioielli iconici: un nuovo ruolo da star
L'artista è ambasciatrice globale di una maison del lusso simbolo di Roma: "Ispira le donne di tutto il mondo"
Dua Lipa nuova Global brand ambassador di Bvlgari (courtesy of Bvlgari) © Ufficio stampa
Irresistibile Dua Lipa. Artista, fashion icon e trend setter. Tra le star musicali più influenti della sua generazione, ha fatto della libertà creativa e dell'autenticità la sua cifra stilistica. Riconoscimenti, miliardi di stream in tutto il mondo e un nuovo ruolo che la vede protagonista.
Dua Lipa e i gioielli "dal tocco finale perfetto"
La cantante e compositrice britannica è stata, infatti, scelta da Bvlgari come sua nuova Global brand ambassador. Per la maison di gioielli di lusso "incarna una visione contemporanea di empowerment e libertà - spiega Laura Burdese, vice-ceo di Bvlgari e prossima ceo del marchio storico a partire dal primo luglio prossimo -. È una voce forte e autentica che ridefinisce il successo e, attraverso la sua arte e la sua sicurezza, ispira le donne di tutto il mondo ad abbracciare la propria forza interiore". Dal canto suo, l'artista si è detta "entusiasta di far parte di una maison che incarna fiducia, creatività e femminilità moderna. I loro gioielli aggiungono sempre il tocco finale perfetto, trasformando un look in un vero momento".