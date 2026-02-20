SICUREZZA E FEMMINILITÀ

Dua Lipa, camicia bianca e gioielli iconici: un nuovo ruolo da star

L'artista è ambasciatrice globale di una maison del lusso simbolo di Roma: "Ispira le donne di tutto il mondo"

20 Feb 2026 - 16:58
Dua Lipa nuova Global brand ambassador di Bvlgari (courtesy of Bvlgari) © Ufficio stampa

Dua Lipa nuova Global brand ambassador di Bvlgari (courtesy of Bvlgari) © Ufficio stampa

Irresistibile Dua Lipa. Artista, fashion icon e trend setter. Tra le star musicali più influenti della sua generazione, ha fatto della libertà creativa e dell'autenticità la sua cifra stilistica. Riconoscimenti, miliardi di stream in tutto il mondo e un nuovo ruolo che la vede protagonista.

Dua Lipa e i gioielli "dal tocco finale perfetto"

 La cantante e compositrice britannica è stata, infatti, scelta da Bvlgari come sua nuova Global brand ambassador. Per la maison di gioielli di lusso "incarna una visione contemporanea di empowerment e libertà - spiega Laura Burdese, vice-ceo di Bvlgari e prossima ceo del marchio storico a partire dal primo luglio prossimo -. È una voce forte e autentica che ridefinisce il successo e, attraverso la sua arte e la sua sicurezza, ispira le donne di tutto il mondo ad abbracciare la propria forza interiore". Dal canto suo, l'artista si è detta "entusiasta di far parte di una maison che incarna fiducia, creatività e femminilità moderna. I loro gioielli aggiungono sempre il tocco finale perfetto, trasformando un look in un vero momento".

Leggi anche

Dua Lipa bella da impazzire: è lei la fashion icon del momento

dua lipa
gioielli

Sullo stesso tema