Moda, Versace: così Dua Lipa è diventata il nuovo volto della maison

QUALCOSA DI SPECIALE - La popstar appare in una serie di scatti realizzati dal duo Mert&Marcus mentre indossa la nuova stampa di Versace "La Greca", l'iconico motivo presentato sulla passerella della collezione per la prossima stagione. La maison ha costruito nel corso del tempo un legame particolare con Dua Lipa, a partire dall'abito realizzato per lei in occasione del Met Gala del 2019, fino ai numerosi look creati nel corso degli anni per le sue performance.