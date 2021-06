Moda, Versace Resort 2022: tutti i look della collezione

“Penso che stiamo vivendo un ritrovato senso di ottimismo e volevo trasmetterlo anche attraverso questa nuova collezione. Questa stagione voglio dedicarla al divertimento e mi sembra giusto infondere un po’ di positività nel mondo. Non toneremo mai al mondo di una volta o alla vecchia “normalità”, non si può tornare indietro . Questo è come percepisco il nuovo presente.” Donatella Versace presenta così la collezione Versace Resort 2022, una ventata di ottimismo .

MIX, COLORE E SOVRAPPOSIZIONI - Tanto colore e stampe psichedeliche. Le fantasie e le consistenze si mescolano, creando sovrapposizioni di elementi come le frange, il latex lucido, il lurex jacquard, il tweed e la pelle. Le catene metalliche che caratterizzano la linea di borse “La Medusa” diventano dettagli audaci e tridimensionali per i capi e gli accessori. Già introdotta nella collezione autunno inverno 2021, la “Greca Signature” per questa stagione è proposta in nuove sfumature di colore e utilizzata su capi e accessori, entrando così a far parte a tutti gli effetti del nuovo codice estetico del brand.