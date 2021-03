Moda, Versace AI 2021: modelle come attrici, la sfilata diventa show

Moda, Versace: i look delle collezioni uomo e donna AI 2021 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 1 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 2 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 3 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 4 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 5 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 6 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 7 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 8 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 9 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 10 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 11 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 12 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 13 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 14 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 15 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 16 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 17 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 18 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 19 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 20 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 21 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 22 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 23 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 24 di 25 Versace | Collezione autunno inverno 2021 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Ho capito che questo è davvero il futuro, un nuovo modo di comunicare le collezioni. Le top model sono come le attrici, sono capaci di dare vita agli abiti, come quando si interpreta un personaggio”. Donatella Versace accompagna così la presentazione delle collezioni della maison per il prossimo autunno inverno. In passerella le sorelle Gigi e Bella Hadid, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, la bellezza curvy di Precious Lee. “Durante le riprese della sfilata in digitale – continua la stilista –, mi sono resa conto di quanto sia importante lasciare loro il tempo per ‘sentire’ gli abiti che indossano”.