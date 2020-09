Sfilate Milano Fashion Week, Versace: il sogno di un mondo nuovo

Milano Fashion Week, Versace: i look della collezione P/E 2021 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 1 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 2 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 3 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 4 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 5 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 6 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 7 di 8 Versace - collezione primavera estate 2021 Ansa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Benvenuti a Versacepolis. Donatella Versace ha svelato la collezione primavera estate 2021 con un’immersione in un’immaginaria città sommersa, luogo di incontro tra conosciuto e ignoto. Al mondo terrestre che si sta adattando alla nuova normalità, quello sottomarino risponde offrendo l’opportunità di abbandonarsi alla fantasia e nuotare in un paesaggio immaginario. Del resto, sognare è un’azione umana e innegabilmente reale. “Ho voluto creare qualcosa di dirompente, qualcosa che potesse essere in sintonia con ciò che è cambiato dentro tutti noi. Per me ha significato sognare un nuovo mondo”, ha spiegato la stilista.