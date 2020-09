Moda, sfilate Milano Fashion Week: Dolce&Gabbana, ci salverà l’allegria

Tenere insieme tutto . Nella difficoltà, nella diversità, nel momento incerto che stiamo vivendo. E cosa c’è di più allegro del mix di fantasie diverse, di un caleidoscopio di look accesi e sgargianti , di un coloratissimo melting pot? Un grande ritorno nel calendario della Milano Fashion Week dopo diversi anni, quello di Dolce&Gabbana. Che negli spazi del loro Metropol hanno portato in passerella e ancora dal vivo , con coraggio, ‘ Patchwork di Sicilia ’, le collezioni donna per la primavera estate 2021.

A TUTTO COLORE - Non c’è, per la prima volta dopo tanti anni, un solo capo nero. Largo al colore, all’allegria, alla voglia di mettere e tenere insieme elementi anche molto diversi tra loro. Un inno alla gioia e alla convivenza tra le diverse culture in tutto il mondo, al bisogno di promuovere e riscoprire il valore della diversità che rende unici. Come nella storia multiculturale della Sicilia. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno ripreso una loro collezione del 1992, ispirata agli anni Settanta, e l’hanno trasformata, rendendola adatta a questi tempi segnati da un profondo cambiamento. Un segnale tangibile di impegno per affrontare le difficoltà e per superarle tutti insieme.