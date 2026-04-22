Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la coppia avrebbe optato per una cerimonia intima con una rigorosa scelta degli invitati appartenenti alla cerchia ristretta dei futuri marito e moglie. Tra gli ospiti figurano personalità del calibro di Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson, Rose e Donatella Versace e Charli XCX. Stando ai rumors non ci sarebbe spazio per accompagnatori e conoscenti, la cerimonia sarà riservata ai parenti e agli amici più cari.