Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo
La cantante e l'attore si sono detti "Sì" all'Old Marylebone Town Hall e si preparano a sbarcare a Bagheria: previsto un weekend con amici e familiari a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria
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Dua Lipa e Callum Turner si sono detti "Sì". La storia d'amore tra la cantante e l'attore è stata suggellata a Londra sabato 30 maggio, con una cerimonia civile all'Old Marylebone Town Hall. L'interprete di New Rules e Houdini si è presentata al grande evento con un tailleur gonna realizzato su misura, con guanti bianchi, collana e cappello bianco a tesa larga disegnato da Stephen Jones. Callum, elegantissimo, ha indossato un abito blu scuro, anch'esso su misura. Dua Lipa, con in mano un bouquet di fiori gialli e con ai piedi scarpe bianche con tacco, è uscita dall'Ufficio anagrafe mano nella mano con il suo neo marito, sfoggiando un radioso sorriso.
Una cerimonia raccolta
Come riporta il Daily Mail, in attesa dei tre giorni di festeggiamenti previsti in Italia la prossima settimana, la coppia ha scelto di celebrare il matrimonio civile in un'atmosfera raccolta. La cerimonia, spiega il quotidiano britannico, è stata intima, riservata, con uno stile sobrio e raffinato, ben visibile anche negli abiti degli sposi. Il tutto sarebbe durato appena 30-40 minuti. All'uscita, la coppia è stata accolta da una pioggia di coriandoli dei colori dell'arcobaleno.
Tre giorni di festeggiamenti a Palermo
Ora che i due sono diventati ufficialmente marito e moglie, alla coppia non resta che celebrare l'unione con una tre giorni di festeggiamenti a Palermo. Nel capoluogo siciliano, infatti, è in programma una grande festa che si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 giugno e che riunirà amici e familiari della coppia.
A quanto emerso, il luogo prescelto è Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria, già in passato location prediletta di numerose coppie vip e come set di film e serie tv. La pop star kosovaro-britannica e l'attore festeggeranno per un intero weekend con una serie di eventi esclusivi. Palermo si prepara dunque a essere "invasa" da vip internazionali.
La storia d'amore tra Dua Lipa e Callum Turner
La cantante, 30 anni, ha cominciato la relazione con l'attore 36enne due anni fa, nel 2024. Turner, considerato da molti uno dei possibili candidati al ruolo del prossimo James Bond, è ora diventato ufficialmente suo marito.