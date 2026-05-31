Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

Dua Lipa e Callum Turner si sono detti "Sì". La storia d'amore tra la cantante e l'attore è stata suggellata a Londra sabato 30 maggio, con una cerimonia civile all'Old Marylebone Town Hall. L'interprete di New Rules e Houdini si è presentata al grande evento con un tailleur gonna realizzato su misura, con guanti bianchi, collana e cappello bianco a tesa larga disegnato da Stephen Jones. Callum, elegantissimo, ha indossato un abito blu scuro, anch'esso su misura. Dua Lipa, con in mano un bouquet di fiori gialli e con ai piedi scarpe bianche con tacco, è uscita dall'Ufficio anagrafe mano nella mano con il suo neo marito, sfoggiando un radioso sorriso.