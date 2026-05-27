La vacanza in Kenya di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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Una dimora storica immersa nel verde della campagna siciliana, tre giorni di festa e il massimo riserbo sugli ospiti. Secondo gli ultimi rumors, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero scelto una cornice da fiaba per il loro matrimonio: il 4 luglio potrebbero pronunciare il fatidico sì al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano. L'antica villa cinquecentesca, appartenente alla famiglia Grimaldi di Serravalle, è circondata da agrumeti e giardini mediterranei ed è considerata una delle residenze più suggestive della Sicilia orientale con i suoi saloni storici e cortili interni, la piscina e i grandi spazi all'aperto.
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Per garantire privacy assoluta agli invitati, la coppia avrebbe riservato l'intera struttura insieme a un importante servizio di sicurezza per l'intero weekend. Si tratterebbe di un matrimonio in stile vip retreat, ormai sempre più diffuso tra le celebrity, con eventi distribuiti su più giorni tra cene, musica e momenti conviviali. Negli ultimi mesi la stessa influencer aveva raccontato quanto fosse stata complicata la ricerca della location ideale: lei e Goffredo avrebbero visitato oltre venti strutture prima di innamorarsi del castello siciliano.
C'è chi ipotizza anche il possibile regalo di papà Eros Ramazzotti, che secondo i rumors, potrebbe sorprendere gli sposi con un concerto privato nel grande giardino accanto alla piscina. Aurora, intanto, continua a condividere con i follower alcuni retroscena dell'organizzazione. Sui social ha mostrato l'invito di nozze inviato agli ospiti e ha lasciato intendere che gli abiti da sposa potrebbero essere più di uno. Un dettaglio che conferma quanto il matrimonio sia stato pensato nei minimi particolari.