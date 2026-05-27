Una dimora storica immersa nel verde della campagna siciliana, tre giorni di festa e il massimo riserbo sugli ospiti. Secondo gli ultimi rumors, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero scelto una cornice da fiaba per il loro matrimonio: il 4 luglio potrebbero pronunciare il fatidico sì al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano. L'antica villa cinquecentesca, appartenente alla famiglia Grimaldi di Serravalle, è circondata da agrumeti e giardini mediterranei ed è considerata una delle residenze più suggestive della Sicilia orientale con i suoi saloni storici e cortili interni, la piscina e i grandi spazi all'aperto.