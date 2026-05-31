© Instagram | La Comunione di Isabel Totti
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Una celebrazione elegante e scenografica ha fatto da cornice alla Prima Comunione di Isabel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. L'evento si è svolto in una villa esclusiva immersa nel verde, con una vista spettacolare sulla Capitale, trasformandosi in una vera e propria festa di famiglia durata fino a tarda sera.
La giornata ha visto la partecipazione dell'intero nucleo familiare allargato di Isabel. Oltre a Ilary Blasi, presente alla cerimonia in chiesa con un look sobrio composto da una lunga gonna a pois blu scuro e ballerine, erano presenti anche i figli Cristian e Chanel, il compagno della conduttrice Bastian Muller e lo stesso Francesco Totti.
Con lui anche la compagna Noemi Bocchi e la figlia Sofia, a testimonianza di un equilibrio familiare complesso ma presente per un'occasione così importante. Nonostante la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sia ancora del tutto chiusa sul piano legale e patrimoniale, per la figlia Isabel i due hanno scelto di mettere da parte le loro divergenze.
Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato l'abbraccio tra Francesco Totti e la piccola Isabel, che ha appena compiuto 10 anni. La scena è stata immortalata da Noemi Bocchi, che ha poi condiviso lo scatto sui social insieme allo stesso Totti. L'immagine, che ritrae un momento di grande intimità tra padre e figlia durante una giornata speciale, è diventata uno dei simboli della festa, sottolineando la forza del legame che li unisce.
La location scelta per i festeggiamenti è stata una villa romana immersa nella natura, caratterizzata da una terrazza con affaccio panoramico sulla città. Qui la festa si è sviluppata dal pranzo fino alla notte, accompagnata da un'organizzazione scenografica molto accurata. L'allestimento è stato affidato a professionisti del settore eventi, che hanno curato ogni elemento: dall'ingresso decorato con palloncini luminosi alle composizioni floreali con grandi rose rosa, fino ai regali personalizzati preparati per gli invitati.
Non è mancato un angolo dedicato ai momenti più fotografati, pensato per i contenuti social, dove è stato realizzato il taglio della torta sulla terrazza. Per la Comunione è stata scelta una torta semplice, a forma di cuore, ricoperta di panna e decorata con fiori freschi e la scritta "Isabel" in tonalità rose gold.
La festa si è conclusa in serata con un tocco goloso: uno chef ha preparato al momento maritozzi farciti con panna e cioccolata, diventati uno dei momenti più apprezzati dagli ospiti. Tra questi anche Chanel Totti, che ha particolarmente gradito la parentesi dolce della serata.