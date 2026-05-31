Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato l'abbraccio tra Francesco Totti e la piccola Isabel, che ha appena compiuto 10 anni. La scena è stata immortalata da Noemi Bocchi, che ha poi condiviso lo scatto sui social insieme allo stesso Totti. L'immagine, che ritrae un momento di grande intimità tra padre e figlia durante una giornata speciale, è diventata uno dei simboli della festa, sottolineando la forza del legame che li unisce.