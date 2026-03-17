Francesco Totti festeggia i 10 anni di Isabel con Noemi Bocchi

Dopo la cena e il dolce, la festa si è spostata in strada per il momento più suggestivo della serata, quando i palloncini sono stati lanciati nel cielo di Roma. Isabel li ha guardati salire insieme agli altri invitati, esprimendo un desiderio. Un'immagine che racconta tutta la dolcezza dei suoi dieci anni appena compiuti e di un papà che, come aveva scritto lui stesso, sarà sempre al suo fianco.