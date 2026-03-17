Francesco Totti festeggia i 10 anni di Isabel con Noemi Bocchi
Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato i 10 anni della piccola Isabel con una cena speciale da Rinaldi al Quirinale a Roma
Francesco Totti ha scelto un posto speciale per festeggiare un giorno speciale: i 10 anni della figlia Isabel. L'ex capitano della Roma, 49 anni, ha organizzato una cena nel weekend insieme a Noemi Bocchi nel ristorante che gli è da sempre nel cuore: Rinaldi al Quirinale, nel centro di Roma.
La dedica social e la festa nel weekend
La piccola Isabel aveva spento le candeline il 10 marzo, ma papà Francesco ha aspettato il fine settimana per regalarle la sorpresa vera. Nel giorno del compleanno, Totti le aveva dedicato parole piene d'affetto sui social: un messaggio in cui definiva il sorriso della figlia luminoso come il sole e la sua presenza il dono più grande della sua vita da padre. Un post che aveva commosso i fan dell'ex numero dieci.
Una lunga tavolata e palloncini rosa
Per la serata, il ristorante ha allestito una lunga tavolata a forma di U decorata con palloncini rosa e un grande numero 10 che campeggiava alle spalle della festeggiata. Isabel, in outfit casual e sorridente, si è seduta al centro della scena, circondata dagli affetti più cari, tra cui anche i due figli di Noemi Bocchi.
Chanel, la sorella maggiore che non poteva mancare
Tra gli ospiti, immancabile Chanel, la sorella maggiore di Isabel. La 18enne, reduce da una recente avventura televisiva, è legatissima alla sorellina e lo aveva dimostrato anche lei con un messaggio social in occasione del compleanno: un post in cui raccontava quanto Isabel sia la parte fondamentale della sua vita e il regalo più bello e inaspettato che potesse ricevere. Parole che confermano il legame fortissimo tra le due sorelle.
Il finale con lo sguardo al cielo
Dopo la cena e il dolce, la festa si è spostata in strada per il momento più suggestivo della serata, quando i palloncini sono stati lanciati nel cielo di Roma. Isabel li ha guardati salire insieme agli altri invitati, esprimendo un desiderio. Un'immagine che racconta tutta la dolcezza dei suoi dieci anni appena compiuti e di un papà che, come aveva scritto lui stesso, sarà sempre al suo fianco.