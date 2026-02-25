Sulle piste, Francesco Totti non ha l'eleganza che mostrava all'Olimpico. Sugli sci appare più audace che tecnico, con discese affrontate senza paura e qualche incertezza che strappa risate. È Bocchi a riprenderlo mentre si lancia lungo il pendio: lei fa una smorfia divertita, lui resta in piedi per miracolo e poi sorride, come a dire che l’importante è provarci.