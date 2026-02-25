Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi: settimana bianca tra risate e sci
L'ex capitano della Roma smentisce i gossip con una fuga in montagna insieme alla compagna e ai figli
La settimana bianca di Totti e Bocchi © Instagram
Altro che rottura imminente. Mentre il chiacchiericcio si faceva sempre più insistente, Francesco Totti ha scelto la via più semplice - e forse più efficace - per mettere a tacere le voci: una settimana bianca insieme a Noemi Bocchi, documentata senza proclami ma con immagini che parlano da sole. Sorrisi, occhiali da sole specchiati, giacche tecniche griffate e quella leggerezza che, almeno negli scatti condivisi, non lascia spazio a tensioni.
Il 49enne ex capitano della Roma, in attesa che il divorzio da Ilary Blasi arrivi al traguardo giudiziario, si gode la montagna con la compagna. E se qualcuno li voleva distanti, le foto pubblicate sui social raccontano l’esatto contrario: complicità, ironia e un pizzico di autoironia.
Sci, risate e stile (discutibile)
Sulle piste, Francesco Totti non ha l'eleganza che mostrava all'Olimpico. Sugli sci appare più audace che tecnico, con discese affrontate senza paura e qualche incertezza che strappa risate. È Bocchi a riprenderlo mentre si lancia lungo il pendio: lei fa una smorfia divertita, lui resta in piedi per miracolo e poi sorride, come a dire che l’importante è provarci.
La scena è quella classica da cartolina invernale: chalet, pranzi caldi dopo il freddo della pista, bambini che giocano sulla neve. Con loro ci sono i due figli di Noemi e Isabel, la figlia più piccola di Totti, pronta a festeggiare i suoi dieci anni. Un quadretto familiare che sembra lontano anni luce dalle ricostruzioni "drammatiche" delle ultime settimane.
Per l'ex calciatore la settimana bianca è quasi una novità. Quando giocava, gli sci erano vietati per evitare infortuni. Oggi, libero dagli obblighi del calciatore, recupera il tempo perduto. E lo fa con entusiasmo, anche a costo di qualche scivolone.
Gossip, silenzi e risposte social
Le indiscrezioni su una presunta crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi si erano moltiplicate, alimentate da silenzi social e interpretazioni azzardate. C’era chi parlava di distanza, chi di tensioni legate alla fine ufficiale del matrimonio con Ilary, chi addirittura di segnali nascosti dietro foto di gioielli o mazzi di fiori. La risposta, però, è arrivata senza dichiarazioni formali. Uno scatto insieme, sorridenti, in mezzo alla neve. Nessuna frase polemica, nessuna replica diretta. Solo immagini.
Certo, le critiche non si fermano: c'è chi continua a paragonare Noemi a Ilary, chi commenta ogni dettaglio, chi aspetta un passo falso. Ma per ora Francesco Totti sembra scegliere la via della normalità condivisa. Una pista innevata, una risata improvvisa, un momento da vivere lontano - almeno per qualche giorno - dal rumore di fondo del gossip.