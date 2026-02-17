Nuove voci di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è diventata di dominio pubblico nel 2022, nello stesso periodo in cui il matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi stava giungendo al termine. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, l’attenzione mediatica si è concentrata proprio sulla nuova relazione di Totti, indicata da molti come già iniziata nei mesi precedenti.

Secondo quanto ricostruito dal gossip, Totti e Noemi si sarebbero conosciuti tramite amicizie comuni durante le partite di padel e avrebbero iniziato a frequentarsi all’inizio del 2022. La relazione è andata avanti tra apparizioni pubbliche e momenti condivisi sui social. I due attualmente convivono e hanno costruito una nuova routine insieme ai rispettivi figli.