Nuove voci di crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi
Nessuna foto a San Valentino e rumor sul Gf Vip: mentre si rincorrono le voci di tensioni, una storia social sembra voler smentire tutto
Tra la flower designer e organizzatrice di eventi Noemi Bocchi e l’ex grande capitano della Roma Francesco Totti sembra tirare una brutta aria, un’aria di crisi. Dopo tre anni di relazione, vissuta spesso sotto i riflettori, la mancata pubblicazione di uno scatto di coppia per San Valentino accende un campanello d’allarme. All’origine della presunta rottura ci sarebbe il Gf Vip. Ma in una storia di lunedì della Bocchi è spuntato un anello: una frecciatina piccata a Ilary Blasi, che ha recentemente postato una foto su Instagram con la proposta di matrimonio di Bastian Muller, oppure è arrivato il momento di fare sul serio con il Pupone?
Crisi in vista?
A raccontare cosa potrebbe essere accaduto tra Totti e Bocchi è stata Deianira Marzano. Stando a quanto riferito dall’esperta di gossip, i due avrebbero discusso perché l’ex capitano della Roma desidererebbe prendere parte al Grande Fratello Vip, che sarà condotto proprio dall’ex moglie Ilary Blasi a partire da marzo 2026, con l’intento di "divertirsi un po’". Un’idea che, però, non sarebbe stata gradita a Noemi.
Alcuni follower di Marzano sostengono invece che dietro la crisi possano esserci ragioni diverse, forse più serie della possibile partecipazione al reality di Canale 5. In molti hanno infatti ipotizzato che a pesare sulla stabilità del rapporto sarebbero "le tante avance" che l’ex calciatore avrebbe rivolto ad altre donne.
Spunta l’anello
Poche ore dopo la diffusione delle indiscrezioni sui social, è stata la stessa Noemi a condividere una storia su Instagram che sembrerebbe voler smentire le voci. L’organizzatrice di eventi ha pubblicato una foto in cui si vedono il suo braccio e la sua mano davanti a una scatolina di Cartier, che presumibilmente custodisce un anello. Resta da capire se voglia alludere a un futuro matrimonio con Francesco Totti o se voglia essere una risposta, neanche troppo velata, al post della Blasi.
La storia
La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è diventata di dominio pubblico nel 2022, nello stesso periodo in cui il matrimonio tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi stava giungendo al termine. Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, l’attenzione mediatica si è concentrata proprio sulla nuova relazione di Totti, indicata da molti come già iniziata nei mesi precedenti.
Secondo quanto ricostruito dal gossip, Totti e Noemi si sarebbero conosciuti tramite amicizie comuni durante le partite di padel e avrebbero iniziato a frequentarsi all’inizio del 2022. La relazione è andata avanti tra apparizioni pubbliche e momenti condivisi sui social. I due attualmente convivono e hanno costruito una nuova routine insieme ai rispettivi figli.
Nel corso degli anni non sono mancati rumor e ipotesi di crisi, spesso alimentati dai movimenti social o da presunte indiscrezioni su nuove conoscenze attribuite a Totti. Tuttavia, tra conferme pubbliche e smentite indirette, la relazione con Noemi è proseguita, rimanendo costantemente sotto i riflettori della cronaca rosa.