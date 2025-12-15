Logo Tgcom24
Totti anticipa le vacanze di Natale: con la famiglia sulle Dolomiti

Sulle piste innevate le foto di Noemi Bocchi e Chanel Totti

15 Dic 2025 - 09:27
Francesco Totti si regala una pausa anticipata tra le vette innevate delle Dolomiti, scegliendo la Val Gardena come rifugio perfetto per staccare la spina e ritrovare serenità. Dopo settimane complesse segnate da tensioni familiari — dallo sfratto dall'attico romano alla denuncia per presunto abbandono di minore presentata da Ilary Blasi — l'ex capitano della Roma decide di cambiare aria e puntare tutto sul relax d'alta quota.

Sui social compaiono gli indizi della vacanza sulla neve: Chanel Totti condivide scatti dalle piste imbiancate, tra panorami mozzafiato e giornate di sport all'aria aperta. Non mancano anche le immagini pubblicate da Noemi Bocchi, che documenta alcuni momenti del soggiorno insieme alla figlia Sofia Caucci, lasciando intravedere un clima disteso e familiare. Una vera e propria “family allargata” riunita tra chalet e discese sugli sci tra le montagne di Ortisei.

Il viaggio sulle Dolomiti sembra essere l'occasione ideale per ritrovare equilibrio e serenità in vista della sentenza di divorzio prevista per marzo. Ma per Totti il relax sarà solo temporaneo: al rientro dalla vacanza, infatti, lo attende un nuovo impegno sportivo. L'ex numero 10 giallorosso è già concentrato sulla gara di padel in programma nei prossimi giorni.
 

