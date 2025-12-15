Totti anticipa le vacanze di Natale: con la famiglia sulle Dolomiti

Sui social compaiono gli indizi della vacanza sulla neve: Chanel Totti condivide scatti dalle piste imbiancate, tra panorami mozzafiato e giornate di sport all'aria aperta. Non mancano anche le immagini pubblicate da Noemi Bocchi, che documenta alcuni momenti del soggiorno insieme alla figlia Sofia Caucci, lasciando intravedere un clima disteso e familiare. Una vera e propria “family allargata” riunita tra chalet e discese sugli sci tra le montagne di Ortisei.