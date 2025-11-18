Sul fronte legale, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai vicina al traguardo. Il Messaggero rivela che è stata programmata l'udienza per il divorzio: 21 marzo 2026. Da quel giorno i due ex coniugi non saranno più formalmente marito e moglie e potranno eventualmente risposarsi. Ilary punta a rifarsi una vita già dall'estate prossima, motivo per cui avrebbe accelerato per chiudere la causa.