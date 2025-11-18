© Tgcom24
Pare che il sì sarà in estate ma lontano da Roma
Ilary Blasi sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì con Bastian Muller. Dopo tre anni d'amore e la turbolenta separazione dall'ex marito Francesco Totti, la conduttrice sembra intenzionata a sposare l'imprenditore tedesco. Nel frattempo, come riportato dal Messaggero, è stata fissata anche la data definitiva dell'udienza di divorzio dall'ex calciatore.
In attesa delle novità sentimentali, Ilary è stata avvistata a Milano durante un evento mondano in un locale del centro, dove ha partecipato alla promozione di un brand di calzature. Con un paio di stivali cuffed dalla suola chunky ha reso più grintoso il suo total black, confermandosi icona di stile. La conduttrice continua così a interpretare il ruolo di simbolo delle donne moderne, autentiche e dinamiche.
La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele da tre anni, tanto che la coppia avrebbe già deciso quando convolare a nozze. Le indiscrezioni parlano di un matrimonio previsto per giugno 2026, anche se al momento non sarebbe ancora stata scelta una giornata precisa né la location. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i due avrebbero comunque un'unica certezza: celebrare il rito civile lontano da Roma. Una decisione che sembrerebbe collegata alla volontà di Ilary di chiudere definitivamente con il passato e con le nozze in grande stile che la legarono a Totti nella Capitale.
Sul fronte legale, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai vicina al traguardo. Il Messaggero rivela che è stata programmata l'udienza per il divorzio: 21 marzo 2026. Da quel giorno i due ex coniugi non saranno più formalmente marito e moglie e potranno eventualmente risposarsi. Ilary punta a rifarsi una vita già dall'estate prossima, motivo per cui avrebbe accelerato per chiudere la causa.
