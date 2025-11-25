Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori, la Procura di Roma chiede l'archiviazione

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi risultano indagati per l'ipotesi di abbandono di minori. Lo riporta La Repubblica. L'indagine nasce dalla denuncia presentata da Ilary Blasi, secondo cui la figlia più piccola, Isabel, sarebbe rimasta sola in casa per alcune ore durante una serata del maggio 2023. Come si legge sul quotidiano, nella richiesta di archiviazione, i magistrati affermano che non vi è mai stato un reale pericolo: Isabel aveva un telefono con cui poteva contattare la madre, era insieme ai due figli minori di Noemi Bocchi - più grandi della terzogenita di Totti e Blasi - e la babysitter, pur non presente in casa, vive nello stesso palazzo ed era "verosimilmente" disponibile a intervenire. I legali della conduttrice hanno presentato opposizione e l'udienza davanti al giudice è fissata per il primo dicembre.