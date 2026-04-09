Vacanza ai Caraibi per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Negli scorsi mesi erano circolate voci di corridoio su una possibile crisi tra Totti e Bocchi. Ad alimentarle erano stati soprattutto alcuni silenzi social, interpretati da molti come segnali di distanza o tensione. C'è chi aveva collegato tutto alla chiusura definitiva del matrimonio con Ilary, chi aveva letto messaggi nascosti in dettagli apparentemente innocui, come fotografie di gioielli o bouquet condivisi online. Nelle ultime settimane i rumor si sono fatti meno insistenti, anche perché la coppia non ha fatto alcunché per alimentarli. Anzi, foto come quella scattata ai Caraibi raccontano di una relazione stabile e felice, vissuta un po' più lontano dai riflettori rispetto ad altri rapporti.