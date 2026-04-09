Vacanza ai Caraibi per Francesco Totti e Noemi Bocchi
Tramite una storia su Instagram, l'ex capitano della Roma ha svelato di trovarsi nel paradiso tropicale insieme alla compagna
Francesco Totti e Noemi Bocchi © Instagram
Prosegue l'idillio per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Come testimonia una foto pubblicata sui social dall'ex capitano della Roma, i due innamorati sono "fuggiti" in un resort ai Caraibi, dove si stanno concedendo qualche giorno di relax lontano dai rispettivi impegni. A febbraio la coppia aveva optato per una vacanza alternativa, passando una settimana sulla neve tra difficoltà sciistiche e momenti di svago negli chalet con i figli di Noemi e Isabel, la figlia più piccola di Totti.
Le voci di corridoio su una crisi sembrano lontane
Negli scorsi mesi erano circolate voci di corridoio su una possibile crisi tra Totti e Bocchi. Ad alimentarle erano stati soprattutto alcuni silenzi social, interpretati da molti come segnali di distanza o tensione. C'è chi aveva collegato tutto alla chiusura definitiva del matrimonio con Ilary, chi aveva letto messaggi nascosti in dettagli apparentemente innocui, come fotografie di gioielli o bouquet condivisi online. Nelle ultime settimane i rumor si sono fatti meno insistenti, anche perché la coppia non ha fatto alcunché per alimentarli. Anzi, foto come quella scattata ai Caraibi raccontano di una relazione stabile e felice, vissuta un po' più lontano dai riflettori rispetto ad altri rapporti.
Il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi
Parallelamente, la separazione definitiva tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina alla fase conclusiva. Ospite a Verissimo, la conduttrice ha parlato di "titoli di coda", chiarendo che eventuali nozze con il compagno Bastian Müller arriveranno solo dopo la definizione ufficiale del divorzio.