Roma, il gip archivia Francesco Totti e Noemi Bocchi per abbandono di minori

Il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti, della compagna Noemi Bocchi e della baby sitter, inizialmente indagati per presunto abbandono di minori. L'accusa riguardava l'assenza di adulti per alcune ore mentre i figli, di 7, 9 e 11 anni, si trovavano nell'abitazione dell'ex calciatore. Era rimasta coinvolta anche la tata, sospettata di aver fornito una versione non veritiera per coprire la coppia. I fatti risalgono al 26 maggio 2023, quando Ilary Blasi, all'estero, sentì la figlia che riferì di essere sola con gli altri bambini. La Procura aveva già chiesto l'archiviazione.