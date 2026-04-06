Chanel Totti e il trattamento per assottigliare il punto vita: cos'è il body contouring?

Ma di cosa si tratta esattamente? Il termine non identifica una sola tecnica, ma comprende un insieme di tecnologie avanzate e non invasive che agiscono su zone specifiche, come addome, fianchi, cosce e glutei, e mirano a rimodellare il corpo senza fare ricorso alla chirurgia. I protocolli utilizzati per rassodare i tessuti e migliorare il tono cutaneo cambiano da un centro estetico all'altro: tra questi, ci sono la radiofrequenza, gli ultrasuoni focalizzati, la criolipolisi, la pressoterapia e massaggi manuali ad alta intensità. Il costo medio di una seduta è di circa 100 euro, ma si può arrivare anche ai 500 euro.