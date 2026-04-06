Chanel Totti e il trattamento per assottigliare il punto vita: cos'è il body contouring?
Contribuisce a drenare ed eliminare i liquidi in eccesso, contrasta la cellulite e il grasso localizzato e aiuta a ridefinire i contorni della silhouette
Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha svelato su Instagram uno dei suoi segreti di bellezza per mantenere in forma il suo corpo. La ragazza si prende molta cura della propria forma fisica, allenandosi in palestra con costanza e praticando il pilates, senza rinunciare a qualche trattamento estetico. Nei giorni scorsi ha condiviso con i suoi oltre 700mila follower un video in cui si sottopone, attraverso un macchinario, al body contouring. Un trattamento che assottiglia il punto vita, rendendolo più tonico, e scolpisce il corpo.
La figlia della conduttrice e dell'ex capitano giallorosso, che a maggio compirà 19 anni, spiega di essere già arrivata alla terza seduta, con esiti molto buoni: il protocollo, spiega, contribuisce a drenare ed eliminare i liquidi in eccesso, contrasta la cellulite e il grasso localizzato e aiuta a ridefinire i contorni della silhouette, "in modo completamente naturale", sottolinea, con risultati di alto livello.
Cos'è il body contouring e quanto costa?
Ma di cosa si tratta esattamente? Il termine non identifica una sola tecnica, ma comprende un insieme di tecnologie avanzate e non invasive che agiscono su zone specifiche, come addome, fianchi, cosce e glutei, e mirano a rimodellare il corpo senza fare ricorso alla chirurgia. I protocolli utilizzati per rassodare i tessuti e migliorare il tono cutaneo cambiano da un centro estetico all'altro: tra questi, ci sono la radiofrequenza, gli ultrasuoni focalizzati, la criolipolisi, la pressoterapia e massaggi manuali ad alta intensità. Il costo medio di una seduta è di circa 100 euro, ma si può arrivare anche ai 500 euro.
Quello che accomuna queste diverse tecniche è l'obiettivo: ottenere risultati ben visibili fin dalle prime sedute, migliorando la compattezza dei tessuti in modo efficace e sicuro, senza necessità di ricorrere al bisturi. Un trattamento che riflette i nuovi ideali di bellezza e le ultime tendenze dell'estetica, che associa tecnologia e benessere, alla ricerca di soluzioni performanti ma non invasive.