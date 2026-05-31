Aurora Ramazzotti contestata per gli abiti alle damigelle in cambio di visibilità social
La collaborazione tra l'influencer e un atelier di moda è stata pesantemente criticata da chi ritiene che i vip dovrebbero pagare per gli eventi privati
Aurora Ramazzotti sceglie gli abiti con le damigelle © Instagram
Prosegue spedita la marcia verso il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Dopo gli inviti, ispirati alla grafica della rivista anni '90 "Cioè", e l'addio al nubilato in Marocco, è arrivato il momento di recuperare dei vestiti adatti all'occasione per le damigelle.
L'influencer l'ha fatto tramite una collaborazione con un atelier che ha accettato di regalare alcuni dei suoi abiti in cambio della pubblicazione di un video sul profilo Instagram della futura sposa, seguito da oltre due milioni e mezzo di persone. La scelta non è andata a genio a tutti i follower di Aurora, alcuni dei quali hanno lasciato dei commenti piuttosto duri sotto al post.
Le critiche alla collaborazione con l'atelier
Nel video postato da Aurora, le sue damigelle si divertono a provare vari abiti, alla ricerca di quello adatto sia ai loro gusti che alla palette scelta per il giorno delle nozze (al momento ancora avvolta dal mistero). Per quanto le collaborazioni tra l'influencer e aziende siano all'ordine del giorno, alcuni utenti non apprezzano veder regalati oggetti costosi a persone che potrebbero acquistarli senza problemi.
"Chi ha i soldi va a scrocco, noi comuni mortali paghiamo. Chi ha i privilegi non dovrebbe scroccare, ma pagare" si legge in uno dei commenti. "Nemmeno un evento privato vi pagate. Non è eticamente un bel messaggio, una delusione" ha scritto un'altra persona. "Pensavo che avessi raggiunto il fondo quando ti sei messa a vendere vestiti usati, ma stavolta sei riuscita a scavare ancora di più. Guarda caso solo in questo post hai tolto la visualizzazione dei mi piace" ha fatto notare un terzo utente.
Verso il matrimonio di Aurora e Goffredo
Nonostante le critiche, per certi versi inevitabili per chi fa l'influencer, Aurora continua a mostrarsi sorridente mentre l'attesa per il grande giorno si fa sempre più breve. La figlia di Eros Ramazzotti convolerà a nozze con Goffredo Cerza il 4 luglio. Secondo alcune voci di corridoio, la cerimonia dovrebbe svolgersi in Sicilia e prevedere diversi giorni di festeggiamenti.
In particolare, il fatidico sì dovrebbe venire pronunciato nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini, un'antica villa cinquecentesca situata nel siracusano e circondata da agrumeti e giardini mediterranei. Nel tentativo di tutelare la privacy di tutti gli invitati, la coppia avrebbe riservato l'intera struttura, la quale dovrebbe essere sorvegliata da numerosi agenti di sicurezza per tutto il weekend.