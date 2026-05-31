"Chi ha i soldi va a scrocco, noi comuni mortali paghiamo. Chi ha i privilegi non dovrebbe scroccare, ma pagare" si legge in uno dei commenti. "Nemmeno un evento privato vi pagate. Non è eticamente un bel messaggio, una delusione" ha scritto un'altra persona. "Pensavo che avessi raggiunto il fondo quando ti sei messa a vendere vestiti usati, ma stavolta sei riuscita a scavare ancora di più. Guarda caso solo in questo post hai tolto la visualizzazione dei mi piace" ha fatto notare un terzo utente.