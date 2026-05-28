NOZZE NELLA CAPITALE

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il sì a Roma, all'ombra del Colosseo

A pochi giorni dall'addio alla maglia giallorossa, il "Faraone" ha fatto il grande passo. Rito civile in una chiesa sconsacrata

28 Mag 2026 - 11:55
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El Shaarawy e Ludovica Pagani © Instagram

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Per Stephan El Shaarawy non poteva esserci finale di stagione più dolce. L'attaccante ha chiuso la sua lunga avventura alla Roma con il gol nell'ultima partita, quello che ha consegnato ai giallorossi la qualificazione in Champions League, e pochi giorni dopo ha coronato la storia d’amore con Ludovica Pagani.

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Come mostrano i video della cerimonia che hanno fatto il giro sui social, mercoledì 27 maggio 2026, i due si sono sposati con rito civile nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Caracalla, a due passi dal Colosseo e dal Circo Massimo, scegliendo come testimoni i rispettivi fratelli, Manuel El Shaarawy e Lamberto Pagani.

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Una cerimonia intima, in attesa del rito religioso

 La cerimonia, riservata ai parenti e agli amici più stretti, è solo l'antipasto del matrimonio religioso previsto per giugno. Per l'occasione Pagani ha rinunciato all'abito da sposa tradizionale, optando per un tailleur bianco oversize con blazer e gonna lunga con spacco, mentre El Shaarawy ha indossato un doppiopetto blu, elegante ma meno rigido del classico smoking nero. La coppia ha scelto la Capitale, città del cuore dove continuerà a vivere e a costruire la propria famiglia. È stata la stessa influencer ad annunciare le nozze ai follower con una storia: "Oggi non sono più nubile". 

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Una relazione lontana dai riflettori

 La relazione, nata nel 2020, è rimasta a lungo lontana dalle scene. Il legame è diventato pubblico solo nel 2023, quando Pagani commentò un gol del compagno con una foto e una didascalia: "Il migliore". Poi la proposta, mesi fa, su una terrazza romana al tramonto allestita con candele e fiori, e quel "Sì all'amore della mia vita" scritto da lei accanto agli scatti. Il video dell'abbraccio prima della cerimonia, diffuso sui social, è diventato virale tra gli auguri del popolo romanista. 

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Il tatuaggio con il volto del futuro marito

 Tra i momenti più chiacchierati delle scorse settimane c'è il "tatuaggio" mostrato da Ludovica Pagani durante l'addio al nubilato: la futura sposa aveva spiazzato i follower esibendo sul fianco un vistoso disegno raffigurante il volto di El Shaarawy, circondato da cuoricini rossi, salvo poi svelare che si trattava di un tatuaggio finto, uno scherzo ideato dalle amiche per festeggiare con ironia i suoi ultimi giorni da nubile.

Ludovica Pagani ha detto sì a Stephan El Shaarawy

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