La cerimonia, riservata ai parenti e agli amici più stretti, è solo l'antipasto del matrimonio religioso previsto per giugno. Per l'occasione Pagani ha rinunciato all'abito da sposa tradizionale, optando per un tailleur bianco oversize con blazer e gonna lunga con spacco, mentre El Shaarawy ha indossato un doppiopetto blu, elegante ma meno rigido del classico smoking nero. La coppia ha scelto la Capitale, città del cuore dove continuerà a vivere e a costruire la propria famiglia. È stata la stessa influencer ad annunciare le nozze ai follower con una storia: "Oggi non sono più nubile".