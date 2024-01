La dieta allunga la vita? L'esperimento de "Le Iene" con Ludovica Pagani, Valentina Vignali e Flavia Pennetta

Tre madrine d'eccezione per capire se la dieta allunga la vita. Ludovica Pagani, Valentina Vignali e Flavia Pennetta si sono prestate all'esperimento de "Le Iene" per capire se è possibile modificare la propria età biologica grazie alla dieta. Il servizio di Veronica Ruggieri per il programma di Italia 1 ha, infatti, come tema centrale quello della longevità nella salute pubblica.

Grazie all'aiuto di Aureliano Stingi, ricercatore della fondazione Aeon, "Le Iene" hanno posto l'attenzione su come gli stili di vita sani possano favorire un invecchiamento "migliore", con meno acciacchi. L'obiettivo dell'esperimento a cui si sono sottoposte Pagani, Vignali e Pennetta è proprio quello di riportare indietro le lancette dell'età biologica per ridurre in modo significativo il rischio di invecchiare con malattie croniche, come il diabete, le neoplasie, le demenze e le patologie cardiovascolari.

Il programma di Italia 1 ha poi tirato in causa il dottor Nicola Marino, specializzato nell'analizzare l'età biologica dei propri pazienti grazie a test molecolari avanzati e all'uso di tecnologie digitali e algoritmi di intelligenza artificiale per l'analisi dell’età biologica e la personalizzazione degli stili di vita. A lui e al suo staff si rivolgono vip e imprenditori e, per l'occasione, Marino ha studiato l'età biologica delle tre donne per capire se grazie a un differente stile di vita possano in qualche modo ringiovanire.