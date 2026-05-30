Le immagini condivise sui social raccontano un clima leggero e spensierato. C’è l’abbraccio affettuoso con il festeggiato, ci sono i cori intonati a squarciagola e soprattutto c’è un selfie che ha attirato l’attenzione dei follower: Ambra e Pico, guancia contro guancia, sorridenti e perfettamente a loro agio. Un dettaglio che conferma quanto la loro relazione sia ormai vissuta alla luce del sole, senza più la necessità di nascondersi.