Ambra Angiolini e Pico Cibelli innamoratissimi alla festa di Sal Da Vinci: matrimonio in vista?
L’attrice e il produttore sempre più affiatati durante la serata milanese dedicata al cantante napoletano. E i fan già sognano il grande passo
Ambra Angiolini, Pico Cibelli e Sal Da Vinci © Instagram
Ambra Angiolini sempre più innamorata del nuovo compagno, il produttore discografico Pico Cibelli, da cui è ormai inseparabile. Insieme erano alla festa di Sal Da Vinci a Milano, il 27 maggio, per lancio del nuovo album del cantante.
Tra musica, risate e abbracci, l’attrice e il nuovo compagno sono apparsi più uniti che mai, alimentando inevitabilmente le voci su un possibile futuro insieme.
Una serata tra musica e sorrisi
La colonna sonora della festa non poteva che essere "Per Sempre Sì", il brano che negli ultimi mesi è diventato un vero tormentone. E proprio sulle note della canzone di Sal Da Vinci, dedicata all’amore che dura nel tempo, Ambra Angiolini si è lasciata andare cantando insieme agli amici e al compagno.
Le immagini condivise sui social raccontano un clima leggero e spensierato. C’è l’abbraccio affettuoso con il festeggiato, ci sono i cori intonati a squarciagola e soprattutto c’è un selfie che ha attirato l’attenzione dei follower: Ambra e Pico, guancia contro guancia, sorridenti e perfettamente a loro agio. Un dettaglio che conferma quanto la loro relazione sia ormai vissuta alla luce del sole, senza più la necessità di nascondersi.
Il futuro della coppia
Dopo le prime fotografie pubblicate dai settimanali, la storia tra Ambra e Pico Cibelli ha continuato a crescere lontano dai clamori eccessivi. Oggi, però, i due non fanno più mistero del loro legame e appaiono sempre più presenti l’uno nella vita dell’altra.
A rendere ancora più romantica la serata è stato anche lo scambio di messaggi sui social. Ambra ha ringraziato Sal Da Vinci per l’accoglienza e Pico "per gli abbracci". Il cantante ha risposto con parole affettuose, augurandole che "il cammino dell’amore" continui a illuminare il suo percorso. Da parte di Cibelli, invece, una pioggia di cuori e un semplice ma significativo: "Bella tu!".
Basta questo per parlare di nozze? Probabilmente no. Ma vedere Ambra Angiolini cantare "Per Sempre Sì" accanto all’uomo che le ha restituito serenità è bastato per accendere la fantasia dei fan più romantici. E chissà che le prossime sorprese non siano ancora tutte da scrivere.