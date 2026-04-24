Figura di rilievo nel panorama discografico italiano, Pico Cibelli ha costruito la propria carriera partendo da esperienze dirette nel settore musicale. I primi passi li ha mossi all’interno del negozio di famiglia, lo storico Pico Disco, dove ha sviluppato le competenze di base nel settore musicale.

Nel corso degli anni ’90 si è dedicato alla produzione e ai dj set, con un focus particolare sui generi house e dance. Successivamente ha scelto di spostarsi verso il management, intraprendendo un percorso che lo ha portato a collaborare con realtà importanti come Universal Music e Dig It International. Questo cammino professionale è culminato nel 2022 con la nomina alla guida di Warner Music Italy.