Ambra Angiolini e il compleanno da sogno con Pico Cibelli: "L’amore era lì, al mio fianco"
La conduttrice ha trascorso una giornata spensierata a Gardaland insieme al nuovo compagno e ai figli
Il compleanno di Ambra Angiolini © Instagram
Ambra Angiolini ha spento 49 candeline in compagnia di alcune delle persone più importanti della sua vita. Alla festa, svolta nel parco divertimenti Gardaland, c’erano i suoi figli Leonardo e Jolanda Renga (quest’ultima accompagnata dal fidanzato Filippo Carrante) e il nuovo compagno Pico Cibelli. Dopo aver provato le attrazioni più curiose e aver fatto l’immancabile foto con la mascotte Prezzemolo, il piccolo gruppo ha gustato la torta preparata per l’occasione. Dai video e dalle foto pubblicate su Instagram traspare con chiarezza l’entusiasmo con cui Angiolini ha vissuto questa giornata importante. La conduttrice si mostra sempre sorridente e intenta a divertirsi con i figli e il compagno.
La riflessione di Ambra Angiolini
"Ho compiuto gli anni… quasi quasi li ricompio anche l’anno prossimo", ha scherzato Ambra Angiolini nella didascalia del post.
Poi ha aggiunto una sua riflessione sull’amore: "Ho sempre pensato che l’amore fosse qualcosa da conquistare, da sistemare, da meritare. Ieri mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco. Senza prove da superare da sola. Forte. Biologico. Giusto. Sono 49 ma nel ballo e nel sorriso restano sempre 14". I follower si sono uniti ai festeggiamenti, augurando un buon compleanno alla showgirl ed esprimendo affetto nei suoi confronti.
La nuova relazione
A colpire è soprattutto la complicità con Pico Cibelli, accanto al quale Ambra sembra poter essere se stessa senza dover indossare maschere di alcun tipo. La loro relazione, già in corso da alcuni mesi, è stata resa ufficiale lo scorso marzo tramite delle foto di coppia pubblicate sul profilo Instagram della conduttrice. I due avevano già iniziato a far parlare di loro verso fine febbraio, quando avevano partecipato insieme all’evento di Emporio Armani dedicato alla presentazione delle divise dell’Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Successivamente erano trapelate alcune foto di Ambra e Pico intenti a camminare tenendosi per mano.
Quel che si sa su Pico Cibelli
Figura di rilievo nel panorama discografico italiano, Pico Cibelli ha costruito la propria carriera partendo da esperienze dirette nel settore musicale. I primi passi li ha mossi all’interno del negozio di famiglia, lo storico Pico Disco, dove ha sviluppato le competenze di base nel settore musicale.
Nel corso degli anni ’90 si è dedicato alla produzione e ai dj set, con un focus particolare sui generi house e dance. Successivamente ha scelto di spostarsi verso il management, intraprendendo un percorso che lo ha portato a collaborare con realtà importanti come Universal Music e Dig It International. Questo cammino professionale è culminato nel 2022 con la nomina alla guida di Warner Music Italy.
Per quanto riguarda la sfera privata, Cibelli ha sempre mantenuto un atteggiamento discreto. È padre di due figli, nati dalla relazione con l’ex compagna Gaia, e ha costantemente preferito tenere lontana la propria vita personale dall’attenzione mediatica, lasciando spazio soprattutto ai risultati ottenuti in ambito lavorativo.