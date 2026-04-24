Pomodoro da mensa, un settore da 1,46 miliardi di euro: a Macfrut 2026 la fotografia di Nomisma

Il convegno sul pomodoro è stato uno dei tanti appuntamenti che hanno animato l'ultima giornata di Macfrut. Nel seminario "Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia" Fruitimprese, Università di Palermo, Coldiretti, Confagricoltura e i principali player della GDO (Coop e Conad) hanno discusso il ruolo crescente della produzione italiana di frutti tropicali. Alla Mango and Avocado Explosion, il contest gastronomico tra gli IAL di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia ha incoronato lo IAL Lombardia con una bavarese al mango, gelato all'avocado, basilico e limone. Altri focus hanno approfondito robotica e droni in agricoltura di precisione.