Jolanda Renga dopo il ricatto e i commenti degli hater: “La mia generazione circondata da pessimi esempi”

Circa un mese fa Jolanda Renga aveva raccontato la sua disavventura sui social. "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita", diceva il messaggio inquietante che aveva ricevuto. Lei non si è lasciata intimidire: non solo non ha ceduto al ricatto, ma ha denunciato il fatto alle autorità e pubblicamente. "Non mi sono spaventata per la minaccia in sé perché non esistono queste mie foto da nessuna parte… Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che accada così spesso", aveva detto alle sue follower."Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto", aveva concluso.