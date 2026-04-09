A rendere il momento ancora più speciale è stato il commento dell'attrice, che ha lasciato spazio a una dichiarazione d'amore tanto spontanea quanto originale: "Sei tanto bello, più del pane preferito". Parole che hanno subito conquistato i follower. Come già accaduto in passato, sotto al post si è acceso un botta e risposta divertente tra i due, fatto di battute e riferimenti ironici. A inserirsi nella conversazione anche Jolanda Renga, che con leggerezza ha scherzato: "Ma siete senza glutine?!".