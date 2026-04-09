Ambra Angiolini, la dedica social a Pico Cibelli conquista i fan: "Sei tanto bello, più del pane preferito"
Cresce alla luce del sole la storia tra l'attrice e il produttore: la coppia condivide sui social un amore spontaneo e complice
L'amore tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli è ormai ufficiale e sempre più visibile. I due non si nascondono più e, anzi, scelgono i social per raccontare momenti di quotidiana felicità, tra tenerezza e ironia. Dopo settimane di indiscrezioni, la coppia aveva già confermato la relazione con uno scatto condiviso a fine marzo. Ora è stato Cibelli a pubblicare una nuova immagine su Instagram: uno scatto intimo, in cui Ambra gli bacia dolcemente la fronte. Un gesto semplice ma carico di significato, accompagnato da pochi elementi ma eloquenti: una serie di cuori rossi, simbolo di un sentimento ormai evidente.
La dichiarazione di Ambra
A rendere il momento ancora più speciale è stato il commento dell'attrice, che ha lasciato spazio a una dichiarazione d'amore tanto spontanea quanto originale: "Sei tanto bello, più del pane preferito". Parole che hanno subito conquistato i follower. Come già accaduto in passato, sotto al post si è acceso un botta e risposta divertente tra i due, fatto di battute e riferimenti ironici. A inserirsi nella conversazione anche Jolanda Renga, che con leggerezza ha scherzato: "Ma siete senza glutine?!".