Il suo nome è tra i più influenti della discografia italiana, ma il percorso di Pico Cibelli parte da molto lontano. Gli inizi risalgono infatti al lavoro nel negozio di famiglia, lo storico Pico Disco, dove ha costruito le basi della sua esperienza nel settore. Negli Anni '90 si è dedicato alla produzione musicale e ai dj set, muovendosi soprattutto tra house e dance, prima di orientarsi progressivamente verso il management. Una scelta che lo ha portato a collaborare con realtà di primo piano come Universal Music e Dig It International, fino ad arrivare, nel 2022, alla guida di Warner Music Italy.