Ambra Angiolini rende pubblica la relazione con Pico Cibelli su Instagram
L'attrice romana ha postato una foto che la ritrae sorridente assieme al presidente di Warner Music Italy
Ambra Angiolini e Pico Cibelli © Instagram
Ambra Angiolini sembra pronta a vivere alla luce del sole la sua nuova relazione sentimentale. È quel che traspare dalla sua decisione di pubblicare su Instagram alcune foto nelle quali si trova insieme a Pico Cibelli, il presidente di Warner Music Italy. La coppia era già stata paparazzata più volte durante le passeggiate lungo le strade di Roma o in occasione di eventi pubblici, tuttavia è la prima volta in cui è la stessa Angiolini a diffondere scatti che sembrano finalizzati a rendere ufficiale la relazione.
La relazione tra Ambra e Pico
In un post ancora visibile sul profilo di Ambra Angiolini, lei e Pico Cibelli si mostrano vicini e sorridenti. L'attrice ha anche pubblicato una storia in cui si vede un tenero bacio sulla guancia. Dagli scatti traspare una grande complicità all'interno della coppia, oltre a una felicità che appare genuina.
Secondo quanto riportato da "Chi", Angiolini e Cibelli avrebbero iniziato a frequentarsi attorno alla fine del 2025. In passato, Ambra aveva scherzato durante la partecipazione a una trasmissione televisiva, dichiarando "Sono fidanzata, ma lui non lo sa".
Chi è Pico Cibelli?
Il suo nome è tra i più influenti della discografia italiana, ma il percorso di Pico Cibelli parte da molto lontano. Gli inizi risalgono infatti al lavoro nel negozio di famiglia, lo storico Pico Disco, dove ha costruito le basi della sua esperienza nel settore. Negli Anni '90 si è dedicato alla produzione musicale e ai dj set, muovendosi soprattutto tra house e dance, prima di orientarsi progressivamente verso il management. Una scelta che lo ha portato a collaborare con realtà di primo piano come Universal Music e Dig It International, fino ad arrivare, nel 2022, alla guida di Warner Music Italy.
Sul piano personale, Cibelli ha sempre mantenuto un profilo riservato. Padre di due figli avuti dall'ex compagna Gaia, ha costantemente tenuto lontana la propria vita privata dai riflettori, lasciando che fossero i risultati professionali a definirne il percorso.
Il debutto della coppia
La coppia aveva iniziato a far parlare di sé già verso fine febbraio, quando Ambra Angiolini e Pico Cibelli avevano partecipato all'evento di Emporio Armani dedicato alla presentazione delle nuove divise dell'Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina. In quell'occasione, l'attrice romana si era presentata con un look sgargiante, il che lascia pensare che non avesse alcuna intenzione di tenere un basso profilo o fingere di non aver iniziato una relazione con Cibelli. In seguito all'evento erano trapelate varie foto che mostravano i due intenti a camminare tenendosi la mano.