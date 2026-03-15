Francesco Renga sulla ex Ambra Angiolini: "Ci siamo fatti del male"
Ospite a "Verissimo" il cantante: "Ciascuno ha fatto i conti con il peggio di sé"
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Tra gli ospiti della puntata del 15 marzo di "Verissimo", Francesco Renga ha parlato del rapporto con la ex compagna Ambra Angiolini, mamma dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. "Ci siamo fatti del male ma alla fine è giusto che le cose siano andate così", spiega il cantante in gara all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Il meglio di me".
A oltre dieci dalla fine della relazione con l'attrice romana, iniziata nel 2004, Renga racconta come il rapporto tra loro sia ormai "risolto". "Ciascuno ha fatto da solo i conti con la parte peggiore di sè e ora quando sento Ambra riesco a portare solo il meglio", afferma l'artista che poi ironizza: "Il peggio lo abbiamo lasciato in macchina".
Nel corso dell'intervista nel talk show di Canale 5, Francesco Renga ripercorre alcuni episodi della sua relazione con Ambra Angiolini spesso al centro del gossip. "Sono piombato in un mondo che non conoscevo a differenza sua che con i paparazzi aveva a che fare da quando aveva 13 anni", spiega il cantante che poi confida: "Lei è un gigante in questo e ancora oggi le chiedo consigli su come gestire al meglio la comunicazione".