Francesco Renga sulla ex Ambra Angiolini: "Ci siamo fatti del male"

Tra gli ospiti della puntata del 15 marzo di "Verissimo", Francesco Renga ha parlato del rapporto con la ex compagna Ambra Angiolini, mamma dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. "Ci siamo fatti del male ma alla fine è giusto che le cose siano andate così", spiega il cantante in gara all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Il meglio di me".