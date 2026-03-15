Sal Da Vinci e il messaggio commovente per il padre: "Ovunque tu sia, auguri"

Prima di Sanremo, Sal Da Vinci aveva ricordato i suoi esordi durante un incontro con la stampa e aveva rivendicato le proprie origini napoletane: "Vengo da una città dov'è nata la cultura della musica italiana. Ogni città ha il suo dialetto, la sua cultura, tutta l’Italia, tutti i dialetti che si stanno perdendo e che dovremmo recuperare".