Sal Da Vinci e il messaggio commovente per il padre: "Ovunque tu sia, auguri"
Il vincitore del Festival di Sanremo ha ricordato il padre scomparso nel 2015
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Dopo il grande trionfo con la sua "Per sempre sì" al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha trovato occasione per ricordare il padre scomparso, nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Ha scelto di farlo con un messaggio toccante sui social: "Buon compleanno papà, ovunque tu sia", si legge nella didascalia in corredo al post dell'artista. Il 14 marzo Mario Da Vinci, scomparso il 10 maggio 2015, avrebbe compiuto 84 anni.
Chi era Mario Da Vinci
Il nome di Sal Da Vinci per molti potrà suonare nuovo, ma è in realtà figlio d'arte. Suo padre Mario, al secolo Alfonso Sorrentino, era attivo nel mondo dello spettacolo come cantante e attore: nel 1962 incide il suo primo 45 giri "Nun ce lassammo" e firma un contratto discografico con l'etichetta Phonotype. La sua lunga carriera dura fino al 2015, quando viene colto da un malore improvviso a Napoli.
Prima di Sanremo, Sal Da Vinci aveva ricordato i suoi esordi durante un incontro con la stampa e aveva rivendicato le proprie origini napoletane: "Vengo da una città dov'è nata la cultura della musica italiana. Ogni città ha il suo dialetto, la sua cultura, tutta l’Italia, tutti i dialetti che si stanno perdendo e che dovremmo recuperare".