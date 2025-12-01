Sanremo 2026, la reazione social dei Jalisse dopo la 29esima esclusione

La coppia che ha vinto con "Fiumi di parole" nel 1997 tra leggerezza e polemica
Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara a Sanremo 2026 e anche questa volta il nome dei Jalisse non c'era. E' l'esclusione numero 29 dal Festival per Alessandra Drusian e Fabio Ricci, vincitori del Festival nel lontano 1997 con la celebre "Fiumi di parole". "Si arriva alla cifra tonda il prossimo anno", commenta la coppia nel video social.
La reazione dei Kalisse non si è fatta attendere e, come ormai da consuetudine, è stata affidata ai social. E anche questa volta hanno saputo trasformare quella che avrebbe potuto essere pura delusione in uno slancio di autoironia che ha rapidamente conquistato il Web. Sul loro profilo Instagram, la coppia ha condiviso un video che cattura l’esatto istante in cui il conduttore svelava i nomi dei partecipanti. Una scena carica di emozioni contrastanti: i palloncini, già pronti per un potenziale festeggiamento legato a un sogno di ritorno tanto sperato, sono rimasti tristemente inutilizzati. Fabio e Alessandra hanno "celebrato" il curioso traguardo delle 29 esclusioni alzando fieramente due palloncini rossi con i numeri “2” e “9”. Non è mancata una riflessione pungente, carica di sottintesi: "La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre".
Negli anni la loro esclusione è diventata un vero e proprio caso, al punto che in molti avevano anziato a lanciare un vero e proprio appello al precedente direttore artistico Amadeus. Nell'aprile del 2023 il duo aveva tentato il rilancio nel mondo dello spettacolo partecipando all'Isola dei Famosi. Nel 2024 sono tornati a Sanremo in qualità di ospiti: nella serata delle cover il venerdì 9 febbraio, i Jalisse sono saliti sul palco per cantare dopo 27 anni il brano che ha vinto il Festival nel 1997.
Dopo l'enfasi sull'annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026, l'attenzione si sposta sulla lunga lista di esclusi. Sebbene non ci sia una lista ufficiale dei "bocciati", un dettaglio rilevante emerge: su circa 300 candidature, ben "270 non sono state incluse", ha spiegato Carlo Conti. Un insieme variegato di nomi, che secondo indiscrezioni, include veterani, artisti di successo e nuove promesse. Tra i ritorni mancati più discussi si segnalano figure storiche del Festival come Anna Tatangelo, Alex Britti e Nina Zilli. La presunta lista di esclusioni comprende Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale e Il Tre. Sfumato anche il nome ventilato di Benji & Fede. Tra gli altri Venerus, Aiello (già concorrente nel 2021), mma Nolde, La Nina e California, ex Coma_Cose, oltre a giovani talenti come Settembre, vincitrice nel 2025 nella categoria giovani con il brano "Vertebre", a Sarah Toscano, che lo scorso anno aveva gareggiato tra i Big con "Amarcord".