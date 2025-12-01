Sanremo 2026, la reazione social dei Jalisse dopo la 29esima esclusione

La reazione dei Kalisse non si è fatta attendere e, come ormai da consuetudine, è stata affidata ai social. E anche questa volta hanno saputo trasformare quella che avrebbe potuto essere pura delusione in uno slancio di autoironia che ha rapidamente conquistato il Web. Sul loro profilo Instagram, la coppia ha condiviso un video che cattura l’esatto istante in cui il conduttore svelava i nomi dei partecipanti. Una scena carica di emozioni contrastanti: i palloncini, già pronti per un potenziale festeggiamento legato a un sogno di ritorno tanto sperato, sono rimasti tristemente inutilizzati. Fabio e Alessandra hanno "celebrato" il curioso traguardo delle 29 esclusioni alzando fieramente due palloncini rossi con i numeri “2” e “9”. Non è mancata una riflessione pungente, carica di sottintesi: "La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre".