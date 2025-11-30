L’attesa è finita. Inizia la corsa verso l'edizione 2026 del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara. Un mix decisamente variegato, che va dai "classici" ai giovanissimi: da Arisa a Patty Pravo, da Leo Gassmann a Fedez e Marco Masini, da Elettra Lamborghini a Serena Brancale.