Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Si parte

"Festival di Sanremo 2026", da Arisa a Patty Pravo: ecco tutti i big in gara

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 Big che saranno in gara dal 24 al 28 febbraio

30 Nov 2025 - 13:45
© Instagram

© Instagram

L’attesa è finita. Inizia la corsa verso l'edizione 2026 del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara. Un mix decisamente variegato, che va dai "classici" ai giovanissimi: da Arisa a Patty Pravo, da Leo Gassmann a Fedez e Marco Masini, da Elettra Lamborghini a Serena Brancale.

Leggi anche

Pippo Baudo e Sanremo, una storia d'amore lunga tredici festival

Sanremo, tapiro a Giorgia per l'esclusione dal podio: "Contenta così, quello che dovevo fare l'ho fatto"

I 30 Big in gara
Tommaso Paradiso
Chiello 
Serena Brancale 
Fulminacci 
Ditonellapiaga 
Fedez & Masini 
Leo Gassmann 
Sayf 
Arisa 
Tredici Pietro 
Sal Da Vinci 
Samurai Jay 
Malika Ayane 
Luchè 
Raf 
Bambole di pezza 
Ermal Meta 
Nayt 
Elettra Lamborghini 
Michele Bravi 
J-Ax 
Enrico Nigiotti 
Maria Antonietta & Colombre 
Francesco Renga 
Mara Sattei 
LDA & Aka 7even 
Dargen D’Amico  
Levante 
Eddie Brock 
Patty Pravo

Ti potrebbe interessare

sanremo

Sullo stesso tema