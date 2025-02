Sanremo, tapiro a Giorgia per l'esclusione dal podio: "Contenta così, quello che dovevo fare l'ho fatto"

Dopo essere stata la grande favorita di pronostici e scommettitori e aver vinto la serata duetti, la cantante ha ricevuto il tapiro di "Striscia la Notizia", il primo consegnatole in carriera da Valerio Staffelli. "Non mi aspettavo di vincere. Riuscire a fare bene la mia performance con una canzone che piacesse al pubblico mi ha reso felice e va bene così - ha proseguito Giorgia - Che dire, non ti ho mai visto così buono! Sono molto emozionata e senza parole, mi piace questo premio, mi fa felice. Lo metterò vicino il Telegatto che è il mio preferito" ha concluso la cantante.